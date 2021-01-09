كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 07:46 مساءً - ما هي التغيرات الفسيولوجية في سن المراهقة للأولاد؟ وكم سوف ينمو ابني المراهق؟ سنوات المراهقة تسمى أيضاً المراهقة. خلال هذا الوقت، سيرى المراهقون أكبر قدر من النمو في الطول والوزن. المراهقة هي فترة طفرات النمو وتغيرات البلوغ. قد ينمو المراهق عدة سنتيمترات في عدة أشهر تليها فترة من النمو البطيء للغاية، ثم قد يكون لديهم طفرة نمو أخرى، قد تحدث التغييرات مع سن البلوغ ببطء، أو قد تحدث عدة تغييرات في نفس الوقت ،قال الدكتور عماد زهران اختصاصي جلدية وتناسلية، إن التغييرات الفسيولوجية في سن المراهقة، ستحدث بشكل مختلف لكل مراهق. قد يعاني بعض المراهقين من علامات النضج هذه عاجلاً أم آجلاً أكثر من غيرهم، وأن تكون أصغر أو أكبر من الأولاد الآخرين أمر طبيعي، يمر كل طفل بمرحلة البلوغ وفقاً لسرعته الخاصة.

التغيرات الفسيولوجية في سن المراهقة للأولاد

التغيرات الهرمونية

النضج الجنسي والجسدي الآخر الذي يحدث خلال فترة البلوغ ناتج عن التغيرات الهرمونية.

يصعب على الأولاد معرفة موعد البلوغ بالضبط، هناك تغييرات تحدث، لكنها تحدث ببطء على مدار فترة زمنية بدلاً من كونها حدثاً واحداً.

هناك مراحل معينة من التطور يمر بها الأولاد عند تطوير خصائص جنسية ثانوية. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على التغييرات التي تحدث:

عند الأولاد، يكون التغيير الأول في سن البلوغ هو تضخم الأعضاء التناسلية، مع استمرار في النمو.

ينتج النمو الأول لشعر العانة شعراً طويلاً وناعماً في منطقة صغيرة فقط حول الأعضاء التناسلية.

ثم يصبح هذا الشعر أغمق وأكثر خشونة مع استمرار انتشاره.

تحدث التغييرات التالية أيضاً لصبي أثناء بلوغه سن البلوغ:

سيزداد حجم الجسم. في بعض الأحيان قد تنمو القدمان والذراعان والساقان واليدان بشكل أسرع من بقية الجسم، يتسبب هذا في شعور المراهق بالخجل.

يصاب بعض الأولاد ببعض التورم في منطقة الثدي، هذا نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تحدث، هذا شائع بين الأولاد المراهقين وغالباً ما يكون حالة قصيرة الأجل أو مؤقتة، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لابنك.

تحدث تغييرات في الصوت، حيث يصبح الصوت أعمق. في بعض الأحيان قد «يتشقق» الصوت خلال هذا الوقت. هذه حالة مؤقتة وستتحسن بمرور الوقت.

سيبدأ الشعر في النمو في منطقة الأعضاء التناسلية. سيكون لدى الأولاد أيضاً نمو شعر على وجوههم وتحت أذرعهم وعلى أرجلهم.

مع زيادة هرمونات البلوغ، قد يكون لدى المراهقين زيادة في البشرة الدهنية والتعرق، هذا جزء طبيعي من النمو، من المهم أن تغسل يومياً بما في ذلك الوجه، قد يتطور حب الشباب.

خلال فترة البلوغ، يبدأ جسم الصبي في الحيوانات المنوية.

ماذا يفهم ابني المراهق؟

المراهقة

تحدث سنوات المراهقة العديد من التغييرات ليس فقط جسدياً، ولكن أيضاً عقلياً واجتماعياً، خلال هذه السنوات، يزيد المراهقون من قدرتهم على التفكير المجرد وفي النهاية وضع الخطط وتحديد الأهداف طويلة الأجل. قد يتقدم كل طفل بمعدلات مختلفة، ويظهر وجهة نظر مختلفة للعالم، بشكل عام، فيما يلي بعض القدرات التي تراها في ابنك المراهق:

قدرات تراها في ابنك المراهق

المراهق