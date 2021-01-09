شكرا لقرائتكم خبر عن أداة "أون لاين" تكشف مرضى كورونا الأكثر عرضة للتدهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت هيئة الخدمات الطبية البريطانية، أداة من خلال الإنترنت تم توفيرها مجانًا لأطباء هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا NHS

ووفقا لتقرير موقع " Mirror"، يمكن أن يساعد البرنامج الجديد في فرز أولئك الذين من المرجح أن يعانون من تدهور حالة الفيروس من خلال تقييم بيانات المرضى التي تم جمعها من المستشفيات والاختبارات المعملية.



اداو اون لا ين للكشف عن المعرضين لخطر كورونا

الأداة التي أنشأها خبراء من اتحاد التوصيف السريري لفيروس كورونا في المملكة المتحدة الذي تديره الحكومة (المعروف باسم ISARIC4C)، تحسب الأداة النسبة المئوية لخطر التدهور.

يقول الخبراء إن النموذج، الذي نُشر في مجلة لانسيت الطبية، يمكن أن يساعد في تحسين نتائج المرضى وقد ينقذ الأرواح.

وقال أستاذ الأمراض المعدية في كلية لندن الجامعية والذي شارك في كتابة الورقة: "التصنيف الطبقي الدقيق للمخاطر من الفيروس، عند نقطة الدخول إلى المستشفى سيعطي الأطباء ثقة أكبر بشأن القرارات السريرية والتخطيط المسبق لاحتياجات المرضى الأفراد".

وستوفر الأداة للأطباء مقياسًا قائمًا على الأدلة لتحديد المرضى الذين سيحتاجون إلى زيادة دعم المستشفى أثناء دخولهم، حتى لو كان لديهم خطر منخفض للوفاة.

واستخدم الخبراء بيانات من 74،944 بالغًا مصابًا بـ كورونا الذين تم إدخالهم إلى 260 مستشفى في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، بين 6 فبراير و 26 أغسطس من العام الماضي.

وقالوا إنه يمكن دمج هذا في نظام السجل الصحي الإلكتروني التابع لـ NHS Trust - والذي يستخدم لإدارة جميع رعاية المرضى - بحيث يمكن إنشاء درجات المخاطر للمرضى تلقائيًا.

وقال المؤلف الأول الدكتور ريشي جوبتا ، من معهد الصحة العالمية التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "كان النطاق والتغطية الجغرافية الواسعة للدراسة، في جميع أنحاء البلاد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير أداة التنبؤ هذه".

وأضاف: "يقدم تحليلنا دليلًا مشجعًا للغاية على أن الأداة الجديدة، من المحتمل أن تكون مفيدة للأطباء في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز لدعم اتخاذ القرارات السريرية."