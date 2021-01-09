شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يوافق على زيادة جرعات لقاح فايزر لتكثيف التطعيم فى 27 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة جرعات لقاحات فيروس كورونا، التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل دول الاتحاد، حيث وافقت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، على سحب الأطباء جرعة واحدة إضافية من كل قنينة من لقاح فايزر الامريكى، كما تم الاتفاق على شراء 300 مليون جرعة إضافية من المصل من أجل الإسراع بوتيرة حملات التطعيم التي انطلقت الأسبوع الماضى في 27 دول من كتلة الاتحاد، طبقا لتقرير ورد في موقع فوكس نيوز الأمريكيfoxnews

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية لجنة الأدوية البشرية بتحديث معلومات اللقاح المعتمد فايزر، بحيث توضح أن كل قنينة تحتوي على 6 جرعات بدلاً من الخمس جرعات، في ضوء حملات التطعيمات التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضى.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية هانو كاوتز، أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ على الفور في أعداد الجرعات المعتمدة، مما يعزز الجرعات المتاحة من اللقاح بنسبة 20٪، مؤكدا أن العديد من الأطباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، قاموا بسحب ست جرعات من اللقاح من كل قنينة، وهي ممارسة مسموح بها بالفعل في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، من أجل التوسع في عمليات التطعيم للمواطنين بدول الاتحاد.

وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية، أن شركات الأدوية وضعت خطة لضمان الحد الأدنى من الجرعات، خاصة بعد أن أعلنت عن حصول 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر، لتوفير الكميات التي تحتاجها دول الاتحاد لمواجهة الموجة الشرسة لفيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاقية الجديدة لشراء المزيد من الجرعات ستضاعف الكمية التي طلبتها الكتلة المكونة من 27 دولة، موضحة أنها عرضت على الدول الأعضاء شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح، مع خيار الحصول على 100 مليون جرعة أخرى.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه سيقوم بشراء ما يصل إلى 600 مليون جرعة من هذا اللقاح ، والذي يتم استخدامه بالفعل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تسليم الجرعات الإضافية بدءًا من الربع الثاني من عام 2021، على أن يتم إتاحة 75 مليون جرعة إضافية خلال الربع الثاني من العام الجارى.