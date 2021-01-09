علاج “ثوري” قد يقضي على البدانة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 05:51 مساءً - منذ 6 دقائق

تعتبر البدانة من أكثر المشاكل التي يحاول الطب إيجاد حلول وعلاجات لها لما فيها من آثار سلبية تنعكس على الصحة بشكل مباشر.

ويعاني أكثر من 650 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الوزن الزائد، إذ يلجأ البدناء إلى الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية التي تنتهي بالفشل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ خطوة جذرية لإجراء جراحة بالمعدة، عن طريق وضع بالون داخل المعدة لإعادة توجيه الجهاز الهضمي، حيث تتطلب مثل هذه الجراحة وقتًا طويلاً للشفاء.

وكشف باحثون من جامعة تكساس عن جهاز صغير بحجم السنتيمتر لمساعدة أولئك الذين يعانون من السمنة، عن طريق منحهم الشعور بالشبع من خلال تحفيز النهايات العصبية المسؤولة عن تنظيم تناول الطعام.

وبخلاف الأجهزة الأخرى التي تتطلب سلكا، فإن هذا الجهاز لا سلكي ويمكن التحكم فيه خارجيًا من مصدر تردد لاسلكي بعيد؛ حيث يتم تثبيت الجهاز بالمعدة ويتكون من رقائق دقيقة ومصابيح ”LED“ تطلق الضوء لاستهداف نهايات عصبية معينة.

وأكد الفريق الباحث أنه عندما تم تشغيل مصدر تردد الراديو، أظهر الباحثون أن ضوء مصابيح ”LED“ كان فعالًا في قمع الجوع.

وبدأ الباحثون عملهم باستخدام أداة وراثية لتحديد الجينات التي تستجيب للضوء في نهايات عصبية مبهمة معينة في الجسم الحي، ثم قاموا ببناء الجهاز، ويحتوي النظام على مصابيح ”LED“ صغيرة عند طرف عمودها المرن، والذي يتم تثبيته على المعدة.

وفي رأس الجهاز، الذي يُطلق عليه اسم الحصادة، كانت تحتوي على رقاقات دقيقة يحتاجها الجهاز للاتصال لاسلكيًا بمصدر تردد لاسلكي خارجي، وتم تجهيز الحصادة أيضًا لإنتاج تيارات صغيرة لتشغيل مصابيح LED.