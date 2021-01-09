النمسا تواجه كورونا باختبارات أسبوعية في المدارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير التعليم النمساوي هاينز فاسمان، أن بلاده تعتزم إجراء اختبارات سهلة للكشف عن فيروس كورونا في المدارس مرة في الأسبوع.

وستجرى الاختبارات لكل التلاميذ عندما يعاد فتح المدارس عقب مرحلة التعليم عن بعد الحالية.



وقال فاسمان في مؤتمر صحفي في فيينا: "الاختبارات هي حقا الحل الوحيد للخروج من هذا الوقت العصيب حتى نحصل على تغطية مرتفعة من التطعيم".

وسوف يتم تزويد المدارس بـ5 ملايين من اختبار المستضدات.

ولا يتم إدخال أدوات أخذ المسحات بعمق داخل الأنف ولكن لسنتيمتر أو اثنين. ويمكن أن يستخدمها الأطفال بأنفسهم تحت إشراف البالغين.

وسوف يُطلب من أولياء أمور التلاميذ بالمدارس الابتدائية مساعدة أطفالهم في الخضوع للاختبار في المنزل كل يوم اثنين. وبالنسبة للطلاب الأكبر سنا، يجب إجراء الفحص في المدارس أو في المنزل.

وسوف تكون الاختبارات طواعية ومجانا.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الحالي الذي تشهده النمسا حتى 24 كانون الثاني/يناير.

وأعلنت السلطات عن نحو 2300 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، السبت.

وكان هناك 161 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار الـ7 أيام الأخيرة، حسب أحدث البيانات التي صدرت، الجمعة.