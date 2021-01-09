شكرا لقرائتكم خبر عن علماء فلك: عام 2021 سيكون أقصر من المعتاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علماء أن عام 2021 سيكون أقصر من مدته الطبيعية، حيث تتأثر سرعة دوران الأرض بعدة عوامل منها حركة الصهارة في قلب الأرض والمحيطات والغلاف الجوي، مما يجعلها تتحرك أسرع مما كانت عليه خلال الخمسين عام الماضيين الأمر الذي سؤدي إلى إضافة «ثانية كبيسة سلبية» إلى العام.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانة، من المتوقع أن يكون متوسط ​​اليوم في عام 2021 أقصر بـ 0.05 مللي ثانية (مللي ثانية) من 86400 ثانية التي عادة ما تشكل فترة 24 ساعة، وفقًا لأستاذي الفيزيا الفلكية والفلك غراهام جونز، وكونستانتين بيكوس.

وبناءً عليه سيكون اليوم العادي في عام 2021 أقصر بمقدار 0.05 مللي ثانية، مع العلم أن طول اليوم بالثواني يُقدر بـ 86400 ثانية، أي ما يعادل 24 ساعة .

يمكن للعلماء في نظم دوران الأرض والمراجع الدولية (IERS)، حساب وقت حدوث هذا الحدث عن طريق قياس اللحظة الدقيقة التي يمر فيها النجم بموقع معين في السماء كل يوم.

وتوقع العلماء أن يكون عام 2021 هو الأقصر منذ عقود، وقال جونز وبيكوس: «آخر مرة كان فيها متوسط ​​اليوم أقل من 86.400 ثانية على مدار عام كامل كانت في عام 1937.

ويتم اللجوء إلى إضافة ثانية كبيسة أو طرحها، في حالة عدم تزامن دوران الأرض مع الساعات الذرية، للتأكد من بقائها متوازنة، وتم استخدام هذه العملية لأولة مرة منذ عام 1972، ومنذ ذلك الحين تمت إضافة 27 ثانية كبيسة فقط إلى العام.

ويقول جونز وبيكوس: «لقد أصبحت الأرض أسرع، ولم تكن هناك حاجة إلى قفزة ثانية منذ عام 2016».

وأضاف «إذا استمر دوران الأرض في التسارع، فقد نحتاج في مرحلة ما إلى ثانية كبيسة سلبية، وفي هذه الحالة فإن ساعاتنا ستتخطى ثانية، من أجل مواكبة الأرض المتسارعة».

وأشار إلى أن هذه الثواني الكبيسة ليس لها أهمية عملية في الحياة اليومية ولكنها تستخدم في مجالات معينة مثل علم الفلك والملاحة ورحلات الفضاء وشبكات الكمبيوتر، يمكن أن يكون ضمان دقة الحسابات وإجراءات التتبع في الثانية أمرًا بالغ الأهمية.