شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى التحاليل المطلوبة لتشخيص الإصابة بـ"النقرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض "النقرس" هو نوع من التهاب المفاصل يحدث فى صورة نوبات ألم حادة بطريقة مفاجئة نتيجة احمرار وحساسية فى المفاصل، وقد يصيب النقرس أي شخص ولكن الرجال هم أكثر عُرضة للإصابة به من النساء، بينما تصاب به السيدات تحديدًا في سن اليأس بعد انقطاع الطمث،

وهناك عدة فحوصات مطلوبة للكشف عن الإصابة بالنقرس، وفقًا لموقع "Mayo clinic".

ما هى الفحوصات المطلوبة للكشف عن مرض "النقرس" ؟ - تحليل الدم:

يخضع المريض لفحص الدم لقياس حمض اليوريك والكرياتينين، ولكنه ليس تحليل دقيق للتأكد من الإصابة بالنقرس من عدمها، حيث يعانى البعض من ارتفاع مستويات حمض اليوريك فى الدم ورغم ذلك لا يصابون بالنقرس والعكس، قد تكون نسبة حمض اليوريك طبيعية فى الدم ويصابون بالنقرس.

- اختبار سائل المفاصل:

يستخدم الطبيب إبرة لسحب سائل من المفصل الذى تشعر فيه بالألم لتأكد من إصابتك بالنقرس من عدمها.

- التصوير بالأشعة السينية:

قد تساعد فحوص التصوير بالأشعة السينية في معرفة السبب وراء التهاب المفاصل.

- الموجات فوق الصوتية:

يساعد فحص الموجات فوق الصوتية فى رصد البلورات اليوراتية (بلورات ملح الحامض البولى) فى المفاصل، ويستخدم هذا الفحص على نطاق أوسع فى أوروبا عنه فى الولايات المتحدة.

- الفحص بالتصوير المقطعى ذو الطاقة المزدوجة:

وهو يرصد البلورات اليوراتية فى المفاصل حتى فى حال عدم التهابها بصورة حادة، ولكنه لا يستخدم كثيرًا نظرًا لتكاليفه العالية وغير متوافع على نطاق واسع.

وتعتبر الأودية "مضادات الالتهاب" هى العلاج الأمثل لمرضى النقرس للتخلص من نوبات الألم الشديدة وتجنب تكرار الإصابة به مرة أخرى.