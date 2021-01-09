شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: معظم الناجين من فيروس كورونا يعانون من الأعراض بعد 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى الفيروس التاجي لديهم عرض واحد على الأقل مستمر بعد 6 أشهر من المرض في البداية.

ونظر البحث وفقا لتقرير موقع " mirror"، في الآثار طويلة المدى لـ مرضى كورونا، على الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في ووهان، الصين، ووجد أن أكثر الأعراض شيوعًا التي تستمر هو التعب أو ضعف العضلات، في 63 ٪ من المرضى.

ووفقًا للدراسة، عانى المرضى في كثير من الأحيان من صعوبات في النوم (26٪) ، وتم الإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 23٪ من المرضى ،.



دراسة صينية عن المتعافين من كورونا

ووجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من مرض شديد في المستشفى يعانون في كثير من الأحيان من ضعف في وظائف الرئة وتشوهات، تم اكتشافها في تصوير الصدر - مما قد يشير إلى تلف الأعضاء - بعد 6 أشهر من ظهور الأعراض.

ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة The Lancet الطبية الشهيرة، أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة انخفضت بأكثر من النصف (52.5٪) بعد 6 أشهر لدى 94 مريضًا تم اختبار استجابتهم المناعية في ذروة الإصابة، ويشير الباحثون إلى أن هذا يثير مخاوف بشأن احتمال إعادة الإصابة بالفيروس.

وقال البروفيسور بن كاو ، من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي ، ومستشفى الصداقة الصينية اليابانية وجامعة العاصمة الطبية: "نظرًا لأن فيروس كورونا مرض جديد، فقد بدأنا فقط في فهم بعض آثاره طويلة المدى على المرضى".



المتعافين من كورونا فى الصين

وتضمنت الدراسة الجديدة 1733 مريضًا بـ كورونا، بمتوسط ​​عمر 57 ، خرجوا من مستشفى جينينتان في ووهان بين 7 يناير و 29 مايو من العام الماضي، وتمت زيارات المتابعة من 16 يونيو إلى 3 سبتمبر 2020 ، وبلغ متوسط ​​وقت المتابعة 186 يومًا.

كما تمت مقابلة جميع المرضى وجهًا لوجه باستخدام استبيانات لتقييم أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة، وخضعوا لفحوصات جسدية واختبارات معملية واختبار مشي لمدة ست دقائق لقياس مستويات التحمل لدى المرضى.



أعراض كورونا بعد التعافى

بالإضافة إلى ذلك، تلقى 94 مريضًا تم تسجيل مستويات الأجسام المضادة في الدم لديهم في ذروة الإصابة كجزء من تجربة أخرى اختبار متابعة، وفي المتابعة، أبلغ 76 ٪ من المرضى (1،265 / 1،655) عن عرض واحد على الأقل من الأعراض المستمرة.

تم الإبلاغ عن إرهاق أو ضعف عضلي بنسبة 63٪ (1،038 / 1،655) ، بينما يعاني 26٪ (437 / 1،655) من صعوبات في النوم و 23٪ (367 / 1،733) يعانون من القلق أو الاكتئاب، من بين 390 مريضًا خضعوا لفحوصات إضافية، أكمل 349 مريضًا اختبار وظائف الرئة.

وبالنسبة للمرضى في مقياس الشدة الرابع - الذين احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين - وأولئك الذين في المقياس الثالث (الذين لم يحتاجوا إلى علاج بالأكسجين) كانت الأرقام 29٪ (48/165) و 22٪ (18/83) على التوالي.

وكان أداء المرضى الذين يعانون من مرض أكثر شدة أسوأ في اختبار المشي لمدة ست دقائق ، حيث كان 29 ٪ من أولئك الذين يعانون من مقياس الشدة من 5 إلى 6 يمشون أقل من الحد الأدنى للنطاق الطبيعي ، مقارنة بـ 24 ٪ لأولئك في النطاق الثالث ، و 22 ٪ للمقياس الرابع.

وجد الباحثون أيضًا أن بعض المرضى أصيبوا بمشاكل في الكلى بعد الخروج من المستشفى.

وأظهرت الفحوصات أن 13٪ (107/822) من المرضى الذين كانت وظائف الكلى لديهم طبيعية أثناء وجودهم في المستشفى يعانون من ضعف وظائف الكلى في المتابعة.

يقول الباحثون أنه نظرًا لأن عدد المشاركين مع نتائج اختبار الأجسام المضادة في كل من المرحلة الحادة والمتابعة كان محدودًا ، هناك حاجة إلى عينات أكبر في المستقبل لتوضيح كيفية تغير مستويات الأجسام المضادة ضد الفيروس بمرور الوقت.