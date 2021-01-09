شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار يحتاج للدعاء.. مدير مستشفى الهرم: حالته غير مستقرة وعلى جهاز التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم، لـ"الخليج 365" عن حالة الفنان هادى الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه ما زال في الرعاية المركزة، موضحًا أن حالته غير مستقرة حتى الآن، وهو على جهاز التنفس الصناعي، ويتم إعطائه العلاجات الخاصة بالفيروس.

وقال الدكتور منصور خليل إن هادي الجيار كان قد وصل إلى مستشفى الهرم مصابًا بفيروس كورونا، ولكنه يعانى من مشاكل صحية أخرى بجانب الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى حدوث مضاعفات شديدة جعلته على أجهزة التنفس الصناعي وحالته غير مستقرة، موضحًا أن تقييم حالته سيكون يوم غد الأحد، حيث إن حالته لم تتحسن بعد.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وأجرى تحاليل البى سى آر، وكانت النتيجة إيجابية، وأعلن هادى الجيار إصابته عبر صفحته فيس بوك وقال: "ضربنى فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، كما أن حاله الفنان متدهورة وهناك مضاعفات بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح منذ فترة.

وكان الفنان الكبيرهادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى..

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار مسلسل هو "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.