شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الجديدة بأمريكا تسجل 5 أضعاف أعداد الوفيات و10 ملايين إصابة فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مدرسة لندن للصحة والطب، عن وجود سلالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفها بالسلالة الخارقة التي تتميز بخطورتها عن نظيرتها التي ظهرت مؤخرًا بجنوب أفريقيا، والتي تسهم في ارتفاع معدلات الإصابات من جديدة داخل البلاد، طبقًا لما ورد في موقع webmd.

وأكد التقرير أن السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا بالولايات المتحدة معدية أيضًا بنسبة 50%، مقارنة بالنسخة القديمة للفيروس، حيث أشار الخبراء إلى أن تحور الفيروس إلى أشكال جديدة من السلالات يعنى أنه يغير من نفسه للتكيف ولتحقيق اكبر قدرة على الانتشار والاصابات.

ومن جانبه أكد آدم كوتشارسكي، أستاذ مشارك في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أن السلالة المعدية ستكون أكثر فتكًا من النسخ القديمة للفيروس، موضحًا أن الإحصائيات تفيد أن السلالة المتحورة تصيب كل مريض في المتوسط ​​1.1 آخرين، وتقتل نحو 0.08٪ من كل شخص يصيبه، متوقعًا أن تسجل الولايات المتحدة نحو 193 الف حالة وفاة خلال شهر واحد من انتشار السلالة الجديدة، في ظل تفشى فيروس معدى بنسبة 50%، ما يعنى وجود خمسة اضعاف اعداد الوفيات الراهنة.

وحذر التقرير من استمرار تصاعد منحى الإصابات وعدم السيطرة على الجائحة، التي تنذر ارتفاع أعداد المصابين على المستشفيات بصورة مرعبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تسبب السلالات المتغيرة موجة جديدة من العدوى .

وتوقع تقرير صادر عن كلية بروان للصحة العامة، أنه مع انتشار السلالات الجديدة في الولايات المتحدة، يمكن أن ينتج عن ذلك تسجيل نحو 10 ملايين إصابة جديدة بحلول نهاية فبراير، وما يصل إلى 150 ألف حالة وفاة أخرى.

وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، وتسريع إدارة اللقاح، للتصدى للموجة الجديدة الأكثر شراسة عن الموجات السابقة.

وحذر التقرير من السلالة الجديدة التي تطورت بالولايات المتحدة مؤخرًا، والتي من المتوقع أن تستهدف إصابة الأطفال بصورة كبيرة عن النسخة الأقدم للفيروس.

وكان فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا حذر من احتمال تطور سلالة جديدة له تم اكتشافها في الولايات المتحدة وتعتبر أكثر انتشارًا، بنسبة تصل إلى 50%.

يأتي ذلك بعد أن سجلت الولايات المتحدة أعدادًا قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، والتي تجاوزت مستوى 200000 حالة، وحصيلة غير مسبوقة للوفيات بالجائحة، حيث تخطى هذا المؤشر نحو 4000 حالة يوميا.