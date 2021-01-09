7 مراكز لتلقي لقاح "فايزر" ضد كورونا بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت هيئة الصحة بدبي مركزاً سابعاً لسلسلة المراكز الصحية التي خصصتها للتطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا وهو مركز "الصفا" الصحي.

وجددت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة رئيسة اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد-19" تأكيد "صحة دبي" على مجانية التطعيم وأنه متاح للجميع من دون إلزام، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"



وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المستهدفين من التطعيم على المراكز الصحية ما دعا إلى إضافة مركز "الصفا" الصحي إلى المراكز المحددة من قبل.

وأفادت بأن خطة التطعيم التي وضعتها الهيئة تمت صياغتها بشكل مرن يسمح بإضافة مراكز أخرى للقاح "فايزر-بيونتيك" لتلبية المتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد المتوقع على التطعيم في الفترات المقبلة.

وقالت الدكتورة الخاجة إن التطعيم يتم أيضاً وفق مراحل محددة بدأتها الهيئة بالفئات ذات الأولوية والتي تشمل المواطنين والمسنين المقيمين فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والمنتسبين لخط الدفاع الأول من جميع الجهات والعاملين في المهن الحيوية التي تتطلب مواجهة مباشرة مع المتعاملين.

ومن ثم الراغبين من مختلف وشرائح المجتمع وفق البروتوكولات المعتمدة المحلية والعالمية المعمول بها والتي سيكون التطعيم متاحاً لهم في فترات لاحقة ضمن الأولويات المحددة في خطة التطعيم .