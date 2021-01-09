انخفاض إصابات كورونا في روسيا.. وارتفاع الوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 470 حالة وفاة و23309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل ذلك ارتفاعاً في الوفيات وانخفاضاً في عدد الإصابات مقارنة مع معدلات الجمعة 454 وفاة و23652 إصابة.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس -في تقريره اليومي- أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 61381 حالة وفاة وإجمالي عدد حالات "كوفيد-19" ثلاثة ملايين و379 ألفاً و103 إصابات.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليماً، وكان أكثرها في العاصمة موسكو بالإضافة إلى تماثل 23680 شخصاً للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754 ألفاً و809 أشخاص.