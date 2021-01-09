حيل مذهلة لعلاج الصداع بدون مسكنات

بيروت - نادين محمد - هل تعانين من الصداع المزعج ويزداد الأمر سوءاً مع الإصابة بفيروس كورونا أو نزلات البرد والإنفلونزا؟ يمكن محاربة الصداع وعلاجه من مطبخك بعلاجات منزلية سريعة ومجربة تخلصك منه سريعاً وبدون مسكنات .

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القرفة

القرفة من التوابل المعجزة التي يمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.

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الزعتر

لتخفيف آلام الصداع ، ضعي قطرة أو قطرتين من زيت الزعتر أو إكليل الجبل العطري على كل صدغ وعلى جبهتك. افركي بلطف على الجلد ، ثم اجلسي بهدوء لعدة دقائق للسماح لهذا العلاج المنزلي بالعمل.

تمارين الإطالة الأساسية:

يمكن لبعض التمارين البسيطة لتمديد رأسك ورقبتك أن تساعد في تقليل حدة الصداع. حركي ذقنك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، واثني عنقك جانبًا تجاه كل كتف. يمكنك أيضًا محاولة تدوير الرقبة ببطء في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لمساعدة عضلات الكتف والرقبة على الاسترخاء. لذلك عندما يلوح صداع في الأفق، فأنت تعلمين ما يجب القيام به.

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد بعض التمارين البسيطة في تقليل شدة الصداع

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تسخين أو تبريد؟

يمكن أن يؤدي وضع كيس ثلج على مؤخرة عنقك إلى التخفيف من الصداع النصفي؛ لأن البرودة من الثلج تساعد في تقليل الالتهاب الذي يساهم في الصداع. بالإضافة إلى ذلك ، له تأثير مخدر على الألم. وصدقي أو لا تصدقي، مجرد نقع قدميك في الماء الساخن يساعد أيضًا في التخلص من الصداع. للصداع الشديد ، أضيفي القليل من مسحوق الخردل الساخن إلى الماء. "يمكنك أيضًا وضع قطعة قماش مغموسة في ماء بارد أو ساخن فوق رأسك لمدة 5 دقائق. كرري العملية عدة مرات"، توصي الدكتورة أهوجا.

القرنفل

القرنفل يمكن استخدامه لتخفيف الصداع، فقط اسحقي بضع فصوص برفق وضعيها في كيس أو منديل نظيف. استنشقي رائحة القرنفل المطحون كلما شعرت بصداع حتى تشعري ببعض الراحة من الألم. يمكنك أيضًا وضع قطرتين من زيت القرنفل في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند بالإضافة إلى ملح البحر وتدليك جبهتك وصدغيكِ برفق.

الريحان هو الأفضل

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عشب ذو رائحة قوية يستخدم لعلاج الصداع الطبيعي، وله العديد من الفوائد المسكنة. يعمل الزيت كمُرَخٍّ للعضلات ويساعد على التخلص من الصداع الناتج عن توتر العضلات وشدها.

يمكنك وضع 3 أو 4 أوراق ريحان طازجة في كوب من الماء المغلي واتركيه ينضج. أضيفي القليل من العسل واشربي الشاي ببطء. يمكنك أيضًا مضغ بعض أوراق الريحان الطازجة أو استنشاق البخار بعد غلي الريحان في إناء من الماء.

التفاح وخل التفاح

كل من التفاح وخل التفاح لمحاربة الصداع. يساعدان في استعادة التوازن الحمضي والقلوي في الجسم. "اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء واغلي الخليط في قدر مغطاة. ارفعيه عن النار ، وضعي منشفة فوق رأسك واستنشقي البخار ببطء. سيوفر ذلك راحة فورية من صداع الجيوب الأنفية"، كما يقول د.سوبريا بالي ، مستشفيات ماكس.

إذا استيقظت من النوم مصابة بالصداع، فتناولي قطعة من التفاح مع رش الملح واشربي بعد ذلك بعض الماء الدافئ. أو أضيفي ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى كوب من الماء مع العسل وقليل من عصير الليمون. اشربيه 2 أو 3 مرات في اليوم.

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العلاج بالإبر

قد يساعد العلاج بالضغط على تخفيف بعض أعراض الصداع النصفي.

يتضمن العلاج بالضغط الضغطَ على أجزاء معينة من الجسم. يُعتقد أن تحفيز نقاط معينة من الجسم بهذه الطريقة يفرز توتر العضلات ويخفف الألم.

تغييرات النظام الغذائي

يلاحظ العديد من الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي أن بعض الأطعمة يمكن أن تحفزهم.

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