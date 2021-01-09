هل القرنفل يعالج وباء كورونا؟

بيروت - نادين محمد - بعد انتشار وباء كورونا Covid-19، شاعت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن فائدة بعض المكونات الطبيعية في مكافحة وعلاج وباء كورونا المستجد، لا بل جنح العديد إلى نشر تجاربهم مع هذا المرض ولجوئهم إلى الطب البديل ليجزم البعض منهم أن المكونات الطبيعية قد تضاهي فعالية كل اللقاحات التي تنكب بعض دول العالم على ابتكارها.

القرنفل وزيت القرنفل من بين هذه المكونات التي راجت مؤخراً لمكافحة هذا الفيروس، وذلك استناداً لفوائد القرنفل الصحية، خاصة لمناعة الجسم والجهاز التنفسي.

ما هي فوائد القرنفل للجسم؟



يحتوي القرنفل Cloves والذي يشتهر بأسماء عدة، أبرزها المسمار، العويدي، عود النوار ... على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، كفيتامينK ، C و A، إضافة إلى الحديد، الكالسيوم، الفسفور، المغنيسيوم، الصوديوم، المنغنيز، حمض الهيدروكلوريك Hydrochloric Acid والبوتاسيوم... يتمتع بشهرة واسعة منذ القدم في الطب البديل لعلاج العديد من الأمراض منها:

• يساعد القرنفل وزيته في تسكين آلام الأسنان، إذ يحتوي على زيت اليوجينول Eugenol الذي يعمل كمخدر، إضافة إلى كونه مطهراً ومضاداً للجراثيم، ويتم استخدامه أيضاً لإزالة رائحة الفم الكريهة. توضع بضع قطرات من زيت القرنفل على كرة من القطن، وتطبق على مكان الألم، لتبدأ فوراً عملية التسكين.

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• بينت الأبحاث العلمية أن القرنفل يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري من خلال قدرته على تقليل مقاومة الإنسولين.

• يمنع القرنفل الغثيان والقيء.

• القرنفل يفتح الشهية وينظم عملية الهضم.

• يعالج آلام الرأس.

• ينشط الذاكرة.

• يقوي القرنفل القلب والكبد.

• يعمل على تطهير وتعقيم المعدة.

• يكافح الأورام السرطانية، الروماتيزم والسل.

• يقوي القرنفل عضلات الرحم.

• يحتوي القرنفل على ألياف، ما يساعد على استرخاء عضلات المعدة، وبالتالي يكافح الإمساك.

• القرنفل مدر للبول وطارد لسموم الجسم، وهو فعال أيضاً في تفتيت الحصى.

• ينشط الدورة الدموية في الجسم.

• يساعد على التركيز ويمنع الأرق والاكتئاب.

• يقوي القرنفل النظر من خلال تناوله كمشروب ساخن.

• يمنع ويخفف من حدة التهابات الجهاز التنفسي، كنزلات البرد، الإنفلونزا، السعال، الزكام، الربو، التهابات القصبة الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية، كما يزيل البلغم والنيكوتين.

واستناداً إلى هذه الفائدة الأخيرة، جنح العديد إلى استخدام القرنفل كواقٍ وكعلاج لفيروس كورونا المستجد، ونشطت محال العطارة في بيعه، إضافة إلى أنواع أخرى من الأعشاب لهذا الغرض، غير أن الأمر ما زال محصوراً ببعض التجارب التي لا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعاً، إذ إن عوارض هذا الوباء تختلف من فرد إلى آخر وفق قوة أو ضعف مناعة الجسم.

خلاصة القول، قد يفيد القرنفل في مكافحة أو علاج وباء Covid-19 في بعض الحالات، لكن إثبات منافعه في ذلك يحتاج إلى أبحاث ودراسات نظرية وسريرية.

كيفية إعداد شاي القرنفل



ينصح عند شراء القرنفل باختيار المسامير كاملة والتأكد من جودتها، وذلك من خلال الضغط على المسمار بالأظافر لإطلاق بعض الزيوت منه.

• تطحن ملعقة كبيرة من القرنفل باستخدام مطحنة التوابل أو الهاون مع الحرص على سحنها كقطع صغيرة وليس كمسحوق ناعم.

• تضاف إلى كوب من الماء ويوضع المزيج على النار لمدة 10 دقائق أو أكثر وفق نسبة التركيز المرغوب بها.

• يمكن إضافة أنواع أخرى من التوابل أو الأعشاب.

• يصفى المزيج ليصبح مشروب القرفة جاهزاً.

• يمكن تحلية شاي القرنفل بالسكر أو العسل.

محاذير من تناول القرنفل



ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول القرنفل أو شاي القرنفل، خاصة وأنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية، خاصة تلك المضادة للتخثر لاحتوائه على مركب الأوجينول، وهذه الأدوية هي:

• الأسبرين Aspirin.

• الإيبوبروفين Ibuprofen.

• الكلوبيدوجريل Clopidogrel.

• الديكلوفيناك Diclofenac.

• إينوكسابارين Enoxaparin sodium.

• الوارفارين Warfarin.

• النابروكسين Naproxen.

• الهيبارين Heparin.

• الدالتيبارين Dalteparin.



