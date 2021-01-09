شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على لقاح جونسون أحادى الجرعة لكورونا فى بريطانيا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير بريطانية، أنه قد تتم الموافقة على لقاح من جرعة واحدة، حيث قد يكون لديه القدرة على تعزيز خطة التطعيم البطيئة في بريطانيا بشكل كبير في المملكة المتحدة بحلول الشهر المقبل.

ووفقًا لتقرير جريدة "dailymail"، يعتقد العلماء والمصادر الحكومية أن اللقاح ، الذي صنعه شركة بلجيكية لعملاق الأدوية جونسون وجونسون، يمكن أن يُمنح تصريحًا طارئًا في غضون أسابيع.



جرعة كورونا الإحادية من شركة جونسون

ويستخدم اللقاح تقنية مماثلة للقاح جامعة أكسفورد ما يجعله سهل النقل والتخزين، ولكنه يتطلب حقنة واحدة فقط للحماية من فيروس كورونا، ومع ذلك، لن يكون من الواضح مدى فعالية اللقاح حتى يتم الإعلان عن نتائج تجربته وتقديمها إلى المنظم الطبي في المملكة المتحدة، والذي من المتوقع أن يحدث بحلول أوائل فبراير.

قال السير جون بيل، الأستاذ في جامعة أكسفورد ومستشار فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، لصحيفة The Telegraph إنه يعتقد أن اللقاح "سيعمل بشكل جيد" وسيصبح متاحًا في الوقت المناسب بحلول منتصف فبراير، وإذا تمت الموافقة عليه ، فسيكون اللقاح الثالث في المملكة المتحدة، بعد لقاحات Pfizer وOxford.

وأبرمت بريطانيا بالفعل صفقة 30 مليون جرعة من اللقاح، مع خيار طلب 22 مليون جرعة أخرى، ويؤمل أن تصل الإمدادات في الوقت المناسب لمساعدة الحكومة على الوفاء بوعدها الطموح بتطعيم 13 مليون بريطاني بحلول منتصف فبراير.

حتى الآن، يعاني نظام التطعيم في المملكة المتحدة من نقص الإمدادات والموظفين، والمشاكل اللوجستية، والحواجز البيروقراطية التي خانت توسيع نطاقه. وهذا يعني أن 1.3 مليون بريطاني فقط في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا ضربة بالكوع منذ إطلاقه قبل شهر.

تم تطوير اللقاح بواسطة Janssen، الشريك البلجيكي لشركة Johnson and Johnson، ويستخدم اللقاح فيروسات غدية غير ضارة لتوصيل مادة وراثية تخدع جسم الإنسان، لإنتاج بروتينات تعرف باسم المستضدات التي توجد عادة على سطح فيروس كورونا، مما يساعد جهاز المناعة على تطوير ترسانة ضد العدوى، مثل حقنة أكسفورد، التي تستخدم أيضًا ناقلات الفيروسات الغدية ، يمكن تخزينها ونقلها في ثلاجات عادية.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن لقاح جونسون مصمم ليكون فعالًا كجرعة واحدة ، في حين يتم إعطاء أكسفورد و Pfizer في لقطتين على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع.

وإذا أظهرت التجارب أنه فعال في منع Covid، فسيصبح أول حقنة معتمدة للعمل في حقنة واحدة ويمكن أن تسرع خطط التحصين الشامل بسرعة.

اختتمت تجارب اللقاح ويقوم الباحثون الآن بتمشيط البيانات النهائية ويجب عليهم تقديمها للموافقة عليها من المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

قالت جونسون وجونسون إنها مستعدة لشحن جرعات من مصانعها في أوروبا بمجرد حصولها على ختم الموافقة، خاصة بعد أن أطلقت الشركة الأمريكية تجربة منفصلة للقبعة في نوفمبر لمعرفة ما إذا كانت أفضل وتستمر لفترة أطول عند تناولها على جرعتين، و شارك في تلك التجربة 30 ألف متطوع حول العالم ، من بينهم 6000 بريطاني.