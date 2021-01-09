طريقة تكسير الدهون العنيدة برجيم الشاي الاخضر والفواكه

بيروت - نادين محمد - يجد الكثير من الاشخاص صعوبة في تكسير الدهون العنيدة التي تتجمع مثلاً في البطن او في الخاصرتين او الارداف. فمن اجل ذلك لا بد من اتباع نظام غذائي صحي صارم والحرص على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لكل منطقة. كذلك تنصح اختصاصيات التغذية في بعض الاحيان باتباع حميات خاصة يمكن ان تسرع عملية حرق الدهون العنيدة ونحت القوام واستعادة الرشاقة ومنها حمية الشاي الاخضر والفواكه التي يمكن تطبيق برنامجها لمدة اسبوع.



من المفيد اللجوء الى هذه الحمية من اجل تكسير الدهون العنيدة ونحت الجسم واستعادة الرشاقة في اسبوع واحد فقط ولهذا يجب اتباع هذا البرنامج.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من الخبز المحمص، ملعقة متوسطة الحجم من زبدة الفستق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

الغداء. طبق من السلطة الخضراء، قطعة متوسطة الحجم من سمك السلمون، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر مع ثمرة موز.

العشاء. طبق من شوربة خضار مطهوة من دون مواد دسمة، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من الخبز المحمص، كوب من لبن الصويا.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، كوب من حليب الصويا مع حبوب الفطور، حبة موز.

الغداء. طبق خضار مطهوة على البخار، قطعة من اللحم المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من جبنة خالية تماماً من الدسم.

وجبة خفيفة. طبق من الجزر المبشور مع القليل من زيت الزيتون، بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعتان صغيرتان من جبنة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من الشاي الاخضرمن دون دسم، طبق من سلطة الفواكه، قطعة صغيرة من جبنة خالية تماماً من الدسم.

الغداء. طبق صغير من الكسكس بالخضار، حبة فواكه.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر الخالي من السكر.

العشاء. طبق صغير من الجمبري المشوي مع القليل من البهارات، طبق خضار مطهوة على الخبار، كوب من الزبادي غير المحلى.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قبضة من اللوز النيئ، حبة موز.

الغداء. طبق غاسباتشو بالطماطم، حبة بطاطا مطهوة على البخار، حبة فاكهة.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، حبة تفاح او برتقال.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون مع القليل من البهارات، ملعقة طعام من مربى التفاح قليل السكر.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، حبة تفاح بالقرفة، كوب من حبوب الفطور مع حليب الصويا.

الغداء. طبق من السلطة مع قطع من جبنة فيتا والقليل من الطماطم والخيار والزيتون الاسود، قطعة بيتزا نباتية صغيرة، طبق سلطة خضراء، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر، قبضة من الفواكه المجففة.

العشاء. طبق من شوربة خضار محضرة من دون دسم، كوب من الزبادي الخالي من السكر والدسم.

اليوم السادس

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الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة من جبنة خالية من الدسم.

الغداء. طبق طاجن خضار، طبق سلطة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

العشاء. قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق سلطة خضار مشكلة، قطعتان صغيرتان من جبنة قليلة الدسم.

اليوم السابع

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الفطور. كوب كن الشاي الاخضر من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

الغداء. طبق خضار مطهوة على البخار، قطعة من اللحم المشوي من دون دهون، قطعة صغيرة من جبنة خالية تماماً من الدسم.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر مع حبة فاكهة.

العشاء كما في اليوم الرابع. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون دهون مع القليل من البهارات، ملعقة طعام من مربى التفاح قليل السكر.

ويساعد هذا الرجيم على تكسير الدهون العنيدة شرط ان يتم بعده اعتماد نظام غذائي صحي وخال من الدهون الضارة.

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