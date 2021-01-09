الخلطة الثلاثية للقضاء على دهون الجسم



بيروت - نادين محمد - حقيقة تجهلها كثيرات، ان دهون الجسم لا يمكن نسفها بالرجيم فقط، بل يمكن أن تعتمدي على مقشرات خاصة بالبشرة التي ستساعدك على التخفيف من وزنك وستساعدك على إزالة الدهون. يمكن استخدام هذه الخلطة الثلاثية المكونة من مقشر السكر والملح وزيت النخيل. إذاً حان الوقت لتجربتها.





المقشر الثلاثي من السكّر والملح وزيت النخيل



إذا كنت تعانين من التشققات الدهنية التي تظهر على بشرتك بسبب زيادة وزنك، ننصحك بأن تطبقي وصفة مقشر الملح والسكر وزيت النخيل. فهي تساعدك على التخلص من هذه المشكلة بسهولة كبيرة جداً. ولهذا تحتاجين إلى: 250 غ من الملح، 250 غ من السكر ومن 100 إلى 150 ملل من زيت النخيل.

وتذكري أنه من الأفضل أن تستخدمي ملح البحر لأنه غني باليود وبجزئيات تعمل على نسف آثار الدهون على البشرة وعلى تجديدها بسرعة وسهولة.

ولتحضير المقشر، إمزجي الملح والسكر وزيت النخيل حتى تحصلي على مزيج منسجم.

طبقي المقشر على مناطق ظهور آثار الدهون على بشرتك. أفركيها بلطف لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

بعد ذلك اغسليها بالماء الدافئ، جففيها بمنشفة ناعمة ثم طبقي عليها القليل من كريم أو لوشن مرطب.

كرري الوصفة مرات عدة أسبوعياً. ومع مرور الوقت ستلاحظين أن خطوط السيلوليت أو الدهون بدأت بالاختفاء بشكل ظاهر.

وتذكري أن عملية التقشير تقوم على تخليص الجلد من الخلايا الميتة ومن كل البقايا الضارة. وهكذا يصبح نقياً وناعماً وأملس إلى حدّ كبير جداً. كما أن هذه العملية تعززالدورة الدموية وتساعد على تجديد مظهر البشرة.

إذاً إلجئي إلى هذه الوصفة من دون تردّد في حال كنت تعانين من ظهور السيلوليت في بعض مناطق جسمك وترغبين في حرق دهونها وإعادة النعومة إليها.

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