كورونا حول العالم.. 300 ألف إصابة جديدة بأمريكا وإغلاق مقاطعة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

لأول مرة.. أكثر من 300 ألف إصابة بأمريكا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى، وفقاً لبيانات صدرت يوم الجمعة.

وقال مشروع "كوفيد تراكينج بروجيكت" لتعقب الإصابات بكورونا في تحديثه اليومي إن الولايات المتحدة سجلت رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف حالة، بالإضافة إلى 131 ألفاً و889 حالة دخول إلى المستشفيات و3777 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19".

ووفقاً للمشروع، وصل متوسط حصيلة الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات خلال السبعة أيام الماضية إلى مستويات قياسية.

ووصلت الولايات المتحدة إلى مرحلة قاتمة أخرى، الخميس، حيث سجلت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة.





24694 إصابة بألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 24694 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و891581.

وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878.





1038 وفاة و14362 إصابة بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14 ألفاً و 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في البلاد حتى الآن مليونا و507 آلاف و931 إصابة.

وأعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و69 وفاة.





641 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 67.999 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية عن تسجيل 19 حالة وفاة إضافية جراء كورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 1.100 حالة وفاة.





52035 إصابة جديدة بالبرازيل

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل، السبت، تسجيل 52035 إصابة جديدة بفيروس كورونا و962 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8 ملايين و13708 حالات، والوفيات إلى 201460.

وبذلك تعتبر البرازيل ثالث أكبر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.





الصين تشدد إغلاق مقاطعة "خبي"



شددت الصين، السبت، إجراءات الإغلاق في مقاطعة خبي، بعد أسبوع من تفش جديد لفيروس كورونا المستجد في المقاطعة الشمالية.

وأعلنت لجنة الصحة في مقاطعة خبي تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكان جميعها في عاصمة المقاطعة وأكبر مدنها ، شيجياتشوانج.

وبهذه الحالات يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 137 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في 2 يناير/كانون الثاني..

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي أنه تم تعليق جميع خطوط مترو شيجياتشوانج إلى أجل غير مسمى لوقف انتشار الفيروس بشكل أكبر.

كما ذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعليق خدمات الحافلات في وقت لاحق من اليوم.

وكانت السلطات قد حثت سكان شيجياتشوانج وشينجتاى، وهي مدينة تقع على بعد 125 كيلومترًا جنوب عاصمة المقاطعة والتي شهدت أيضاً عدداً كبيراً من الإصابات الجديدة، على عدم مغادرة المدينتين إلا في حالة الضرورة.





18222 إصابة جديدة بالهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 18 ألفاً و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصاً.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضاً تسجيل 228 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفاً و798 شخصاً.



