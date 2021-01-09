شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة كابجراس.. النساء أكثر إصابة والرجال أكثر عنفا بالاضطراب النفسى الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة "كابجراس" هى اضطراب نفسى يبدأ فيه الشخص بالاعتقاد أن فردًا من أسرته أو المقربين له قد تم استبدالهم بمخادعين أو أزواج يشبهونهم، وهذا يسبب رد فعل من الخوف والرفض الشديد، وتنتشر متلازمة "كابجراس" بين النساء بصورة أكبر وكذلك ذوى البشرة السمراء ومرضى الفصام، إلا أنها تكون أكثر عنفًا لدى الرجال المصابين بها، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

أعراض متلازمة "كابجراس"

تشير الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن إلى أن متلازمة "كابجراس" لها أسباب متعددة وأعراض نفسية وجسدية، ورغم ذلك ليس لها دليل تشخيصى ضمن حالات الاضطرابات النفسى، ويعتبرها الأطباء النفسيين أنها عرض من أعراض الحالة وليست حالة مرضية مستقلة بذاتها، ولعل أبرز الأعراض التى تظهر على الشخص المصاب بمتلازمة "كابجراس" هى الهلوسة وأفكار بجنون العظمة وفقدان الهوية العاطفية مع أشخاص مقربين، ولكن مع الحفاظ على علاقات طبيعية معهم.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن الأشخاص المصابين بمتلازمة "كابجراس" ويبلغ متوسط أعمارهم (32 عامًا) يكونون أكثر عنفًا من غيرهم فى مراحل عمرية مختلفة ويميلون إلى العزلة الذاتية والانسحاب الاجتماعى، وهو ما يظهر على سلوكياتهم العنيفة وقد تصل إلى حد القتل والتهديد بالمقص وحمل السكين وغيرها، وفى مثل هذه الحالات يكون من المهم تشخيص الحالة فى وقت مبكر وعلاجها على الفور.

علاج متلازمة "كابجراس"

لابد من تشخيص الحالة جيدًا جسديًا وعقليًا لمعرفة السبب الدقيق لها وبناء عليه يتم تحديد الأدوية العصبية أو النفسية التى يحتاجها المريض لتحقيق النتائج المطلوبة، كما يجب اختبار فعالية تلك الأدوية من وقت لأخر بما يفيد صحة المريض.