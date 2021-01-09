صحة ورشاقة

تصرفات خاطئة تعرض الطفل للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

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القاهرة - سامية سيد - قد تستهين بعض الأمهات بالتغذية المناسبة لطفلها وكل ما تهتم به هو زيادة وزنه بأى شكل من الأشكال، لكن ذلك يعرض الأطفال للإصابة بالسمنة وهى أول خطوات الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة وحياة الكثيرين.

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وفى هذا السياق قالت الدكتورة لمياء خيرى استشارى سكر أطفال إن مرض السكر من النوع الثانى هو الأكثر شيوعا بين الأطفال، فالسكر من النوع الأول هو إفراز هرمون الأنسولين نتيجة تعرض البنكرياس لاعتلال مناعى أو فيروسات أو مجموعة عوامل متراكبة أو وراثة.

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وأضافت: أن السمنة لها دور كبير فى إصابة الأطفال بمرض  السكر من النوع الثانى وهناك بعض العوامل الأخرى التى تزيد من خطر الإصابة وهى الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، إهمال ممارسة التمارين قد تؤثر على صحة طفلك وتعرضه للإصابة بالسكر نتيجة السمنة المفرطة".

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وتابعت "لذلك يجب أن تهتم الأمهات بتغذية طفلها والاهتمام بإعطائه الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة له، عدم تناول الطعام امام شاشة التلفزيون ، تجنب تناول الدهون والسكريات بشكل كبير".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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