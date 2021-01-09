شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات خاطئة تعرض الطفل للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تستهين بعض الأمهات بالتغذية المناسبة لطفلها وكل ما تهتم به هو زيادة وزنه بأى شكل من الأشكال، لكن ذلك يعرض الأطفال للإصابة بالسمنة وهى أول خطوات الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة وحياة الكثيرين.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة لمياء خيرى استشارى سكر أطفال إن مرض السكر من النوع الثانى هو الأكثر شيوعا بين الأطفال، فالسكر من النوع الأول هو إفراز هرمون الأنسولين نتيجة تعرض البنكرياس لاعتلال مناعى أو فيروسات أو مجموعة عوامل متراكبة أو وراثة.

وأضافت: أن السمنة لها دور كبير فى إصابة الأطفال بمرض السكر من النوع الثانى وهناك بعض العوامل الأخرى التى تزيد من خطر الإصابة وهى الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، إهمال ممارسة التمارين الرياضية قد تؤثر على صحة طفلك وتعرضه للإصابة بالسكر نتيجة السمنة المفرطة".

وتابعت "لذلك يجب أن تهتم الأمهات بتغذية طفلها والاهتمام بإعطائه الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وتشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة له، عدم تناول الطعام امام شاشة التلفزيون ، تجنب تناول الدهون والسكريات بشكل كبير".