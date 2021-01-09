شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على جهازك المناعى فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز مناعى جيد يعنى الوقاية من كورونا، هى الجملة التى نسمعها دائما بعد انتشار فيروس كورونا، حيث يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعى ويسبب المضاعفات الخطيرة لذلك ينصح بتقوية الجهاز المناعى والإكثار من تناول الفيتامينات والأطعمة التى تساعد على تقويته وتساعده على مقاومة الفيروس، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن هناك بعض الطرق للحفاظ على صحة الجهاز المناعى وهى:

طرق تقوية جهاز المناعة

يمكنك حماية جهازك المناعى من خلال اتباع عادات صحية فى نمط الحياة، ولا توجد طريقة لتطوير نظام مناعة أفضل من الطبيعى، لذا فإن الهدف هو الحفاظ على الوظيفة المثلى، تشمل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية جهازك المناعي ما يلي:

1: النظام الغذائي.. تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، تزودك هذه الأطعمة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لإنتاج البروتينات والإنزيمات والخلايا المناعية .

2:التدخين.. يجب أن تمتنع عن التدخين حيث يتداخل التدخين مع الوظيفة المناعية للجهاز التنفسي، ما يجعلك عرضة للعدوى.

3:الإجهاد.. إدارة التوتريمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى رفع وظيفة الهرمون السمبثاوي ، مما يقلل بشكل مباشر من وظيفة المناعة.

4:النوم.. احصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، فيسمح النوم لجسمك بالحفاظ على التوازن الصحى (الاتساق)، وتتعارض قلة النوم التصالحي مع التوازن الهرموني الصحى، ما يضر بجهاز المناعة لديك.

5: الوقاية من العدوى.. تجنب التعرض المفرط لمسببات الأمراض المعدية .

6:النظافة.. مارس عادات صحية جيدة ، مثل غسل يديك بانتظام ، خاصة قبل الوجبات.