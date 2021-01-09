5 نصائح للتحكم فى مستويات السكر فى الدم خلال الشتاء.. منها النشاط البدنى

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القاهرة - سامية سيد - يحتاج مرضى السكرى إلى إدارة حالتهم الصحية للبقاء فى صحة جيدة، وإذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن درجات الحرارة المنخفضة والطقس البارد يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الجلوكوز فى النطاق المثالى، إلا أن هناك 5 نصائح لمساعدتك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم خلال أشهر الشتاء الباردة، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

5 نصائح للتحكم فى مستويات السكر فى الدم خلال فصل الشتاء

مراقبة مستوى السكر فى الدم

يعد اختبار نسبة السكر فى الدم بانتظام عنصرا أساسيا فى إدارة مرض السكرى، سوف يساعدك على التقاط أى ارتفاعات أو انخفاضات، مع الحفاظ على مستويات السكر فى الدم فى النطاق المستهدف قدر الإمكان، سيمكنك الاختبار المنتظم أيضا من تسجيل قراءات جلوكوز الدم وتتبعها بمرور الوقت، سيساعد الحفاظ على مستويات السكر فى الدم ضمن النطاق الصحى فى تأخير أو منع مضاعفات مرض السكرى مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

حافظ على نشاطك

قد يكون من الصعب أن تظل متحمسا أو تلتزم بالتمرين عندما يكون الجو باردا ومع ذلك، فإن التمارين الرياضية هى جزء أساسى من السيطرة على نسبة السكر في الدم باستخدام أدوية أقل، يقترح أن يحصل المرء على 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدنى فى الأسبوع، لو كان الجو باردا لا يمكنك ممارسة الرياضة بالخارج ، فاختر الأنشطة الداخلية مثل صعود السلالم والرقص واليوجا.

النظام الغذائى

يمكن أن تؤثر أشهر الشتاء على نظامك الغذائي بعدة طرق تأكد من عدم الإفراط فى تناول الطعام، وخاصة تلك "الأطعمة المريحة"، والتزم بالأطعمة الصحية، جرب اتباع نظام غذائي يشمل جميع المجموعات الغذائية الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والبروتين والحبوب الكاملة، هذه هي أفضل وأبسط طريقة لتناول الطعام من أجل صحتك العامة.

حافظ على رطوبة جسمك

تأكد من شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، هذا مهم حتى لمرضى السكر الذين هم أكثر عرضة للجفاف، والذى يمكن أن يزيد من مخاطر الحالات التى تؤدى إلى الإصابة بالحماض الكيتونى السكرى، وأظهرت الدراسات أيضًا أن شرب الماء يمكن أن يساعد فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم.

التحصين ضد الأمراض

يقترح الخبراء الحصول على لقاح مضاد الإنفلونزا، حيث إن المرض يمكن أن يتسبب فى رفع مستويات السكر فى الدم، ما يجعل من الصعب السيطرة عليه.