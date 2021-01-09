شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الخيار وكيفية تناوله فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار مكونا أساسياً للسلطة الخضراء وهو من أفضل الخضروات الصحية التى يمكن تناولها، وهذا التأثير يرجع فى الغالب إلى محتواه المائى العالى، كما أنه مصدراً غنياً بالألياف القابلة للذوبان، وهو أمر مهم لجسمك لتحسين عملية الهضم، كما أنه يحتوى على مضادات الأكسدة التى لها العديد من الفوائد الأخرى، كما أن كمية السعرات الحرارية المنخفضة الموجودة فى الخيار تجعله آمنًا لإدراجه فى النظام الغذائى اليومى، وهناك الفوائد الصحية العديدة للخيار، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews، ونتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى.

فوائد الخيار الترطيب

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، فهذا يجعله طعاما يمكن أن يساعد في الحفاظ على انتعاش الجسم وترطيبه بعد تناوله.



الترطيب

الهضم

نظرا لأن الخيار غني بالألياف القابلة للذوبان ، فيمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء ، وبالتالي تحسين عملية الهضم، أيضا، يمكن أن يساعد محتوى الماء العالي في زيادة التردد.

نسبة السكر في الدم

وجد أن الخيار يمكن أن يساعدك فى إدارة مستويات السكر فى الدم ويرتبط في الغالب بالمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم.



الخيار

صحة القلب

يتمتع الخيار بتوازن صحي بين العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان، إن عدد السعرات الحرارية المنخفضة يجعلها غذاء مثالي للحمية، هذا يعزز الصحة الجيدة ويؤدي إلى صحة القلب.