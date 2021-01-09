شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لشوربة البروكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب الشتاء الأطعمة الدافئة التى لديها القدرة على توفير الراحة والدفء للجسم، وشوربة البروكلى من الأطعمة الجيدة فى موسم البرد، حيث تشتهر الشوربة بسهولة تحضيرها وفوائدها الصحية الشائعة وطعمها اللذيذ، كما أن البروكلي جزءا مهما من كل نظام غذائى للياقة البدنية، ونتعرف فى هذا التقرير على 5 فوائد صحية لشوربة البروكلى وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية timesnownew.

الفوائد الصحية لشوربة البروكلي

1- إنه صديق لخسارة الوزن لأنه يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية فيه.

2- كما أنه صديق للقلب بسبب وجود مضادات الأكسدة وقلة السعرات الحرارية والخصائص المضادة للالتهابات.

3- يحسن البروكلي جهاز الهضم بسبب احتوائه على الألياف.

4- يمكن أن يساعد البروكلي في التحكم في ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم عن طريق خفضه.

5- يحتوي البروكلي على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة.

حقائق التغذية

يمكنك الوثوق بالبروكلي كخيار طعام شتوي صحي ويمكن وضعه في نظامك الغذائي. وعلى الرغم من الفوائد الصحية التي تقدمها الخضار، قد تحدث بعض التداعيات إذا كان التحضير أو جزء من الاستهلاك غير صحي، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها أثناء التحضير:

- يمكنك استخدام زيت الزيتون البكر بدلًا من الزيت النباتي العادي لتقليل محتوى الدهون بشكل كبير.

- اجعل المرق (الخضار أو الدجاج) أقل في محتوى الدهون والصوديوم.

- تجنب استخدام الكريمة في الحساء، إذا كنت ترغب في القيام بذلك، فابحث عن ماركة حليب قليل الدسم وخالي الدسم.

- غالبا ما يتم استهلاك الحساء بشكل مفرط نظرًا لاتساقها السائل وطعمها اللذيذ لذلك، يجب ضمان استهلاك معتدل وصحي.