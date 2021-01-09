شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفجل على صحتك ومناعتك ووقايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفجل من أبرز أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض، فضلا عن ذلك يمكن إعداده بطرق مختلفة، وحسب ما ذكره موقع ndtv فإن فوائد الفجل على صحة الجسم هى:

1: يحفظ كرات الدم الحمراء ، من المعروف أن الفجل يتحكم في تلف خلايا الدم الحمراء، وفي هذه العملية يزيد أيضًا من إمداد الدم بالأكسجين.

2: غني بالألياف، إذا كنت تأكله كجزء من تناولك للسلطة يوميًا، دون الإفراط بالطبع، فإن الفجل يوفر أيضًا لنظامك نخالة وأليافًا وافرة، وبالتالي يحسن عملية الهضم، كما أنه ينظم إنتاج العصارة الصفراوية، ويحمى الكبد والمرارة.

3: يحمى القلب، الفجل مصدر جيد لأنثوسيانين ويحافظ على عمل القلب بشكل صحيح، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه غنى بفيتامين ج وحمض الفوليك والفلافونويد.

4: يتحكم في ضغط الدم: يزود الفجل الجسم بالبوتاسيوم، والذى يمكن أن يساعد فى خفض ضغط الدم، والحفاظ على تدفق الدم تحت السيطرة، خاصة إذا كان من المعروف أنك تعانى من ارتفاع ضغط الدم.

5.:يحسن المناعة: نظرًا لأن الفجل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، فإنه يمكن أن يحميك من نزلات البرد والسعال ، ويحسن نظام المناعة الأساسي لديك . لكن يجب أن تستهلكه بانتظام، كما أنه يتحكم في تطور الجذور الحرة الضارة والالتهابات والشيخوخة المبكرة.

6: يقوي الأوعية الدموية، يلعب الفجل دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين ، والذي بدوره يعزز الأوعية الدموية ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين.

7: يساعد أيضًا في علاج الحموضة والسمنة ومشاكل المعدة والغثيان.