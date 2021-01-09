شكرا لقرائتكم خبر عن انقذ نفسك من كورونا.. خطوات يومية للوقاية من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار فيروس كورونا من جديد وارتفاع حالات الإصابة يجب أن نتلزم باتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على أنفسنا ومن حولنا، وفى التقرير التالى يقدم ”الخليج 365” أبرز الطرق الوقائية التى يجب اتباعها يوميا للوقاية من فيروس كورونا حسب ما ذكره موقع healthline وهى:

1: اغسل يديك بشكل متكرر وبعنايا، استخدم الماء الدافئ والصابون وافرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، افرك الرغوة على معصميك وبين أصابعك وتحت أظافرك، يمكنك أيضًا استخدام صابون مضاد للبكتيريا والفيروسات.

2:استخدم معقم اليدين عندما لا تستطيع غسل يديك بشكل صحيح.

3:أعد غسل يديك عدة مرات فى اليوم ، خاصة بعد لمس أى شىء ، بما فى ذلك الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.

4: تجنب لمس وجهك، حيث يمكن أن يعيش SARS-CoV-2 على بعض الأسطح لمدة تصل إلى 72 ساعة، ويمكنك الحصول على الفيروس على يديك إذا لمست سطحًا مثل "مقبض مضخة الغاز، هاتفك محمول، مقبض الباب".

5: توقف عن مصافحة ومعانقة الناس فى الوقت الحالي، وبالمثل تجنب لمس الآخرين. يمكن أن يؤدي التلامس الجلدي إلى نقل SARS-CoV-2 من شخص إلى آخر.

5: لا تشارك الأغراض الشخصية مثل"الهواتف، ميك آب، أمشاط".

6:غطي فمك وأنفك عند السعال والعطس، حيث تم العثور على SARS-CoV-2 بكميات عالية في الأنف والفم هذا يعني أنه يمكن حمله عن طريق قطرات الهواء إلى أشخاص آخرين عند السعال أو العطس أو التحدث،و يمكن أن تهبط أيضًا على الأسطح الصلبة والبقاء هناك لمدة تصل إلى 3 أيام.

7: التزم التباعد الاجتماعى، كونك في مجموعة أو تجمع يجعلك على الأرجح على اتصال وثيق بشخص ما.

8: ارتداء القناع دائما فى الأماكن العامة وذلك لقدرته على حمايتك من العدوى.