شكرا لقرائتكم خبر عن 14 علامة تدل على إصابة طفلك بكورونا أهمها إسهال وصعوبة فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، عن تشابه بعض الأعراض لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا، مع الأمراض الأخرى، لذا حدد التقرير أبرز العلامات التى تكشف تعرض طفلك للإصابة بالفيروس التاجى.

وأكد تقرير مراكز السيطرة على الأمراض، أنه من أبرز الأعراض التى تتشابه مع الأمراض الأخرى الحمى والسعال والإسهال، وهى أعراض مشابهة لأمراض أخرى يصاب بها الطفل بصفة مستمرة خلال العام.

وحدد التقرير أبرز الأعراض التى تدل على إصابة طفلك بفيروس كورونا:

1. حمى أو قشعريرة.

2. السعال.

3. احتقان وسيلان الأنف.

4. فقدان فى حاسة التذوق أو الشم.

5. التهاب الحلق.

6. ضيق أو صعوبة فى التنفس.

7. إسهال.

8. الغثيان أو القيء.

9. ألم المعدة.

10. التعب.

11. صداع الرأس.

12. آلام فى العضلات أو الجسم.

13. ضعف الشهية أو سوء التغذية، خاصة عند الأطفال الذين لم يتجاوزا عمر عام.

14. الطفح الجلدى.

وأوضح التقرير أن إصابة الأطفال بفيروس كورونا تحدث بصفة نادرة للأطفال أقل من الخامسة، وعند الإصابة يعانى طفلك ببعض الأعراض التى تصيب البالغين، ويمكن أن تبدو كأعراض لأمراض شائعة أخرى مثل نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الحساسية، لذا لا بد من التأكد من عدم اختلاط الأمر من خلال الفحص الطبي لتناول الأدوية الخاصة بعلاج أعراض فيروس كورونا.