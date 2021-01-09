شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى إزاى تتعاملى مع التهاب الحفاضة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ابنى عنده التهابات حفاضة ومش عارفة أعمله إيه"، هو السؤال التى نسمعه دائما من الأمهات فتعتبر التهابات الحفاضة من أبرز المشاكل التى تعانى منها الأمهات مع أطفالهن حديثى الولادة وخصوصا فى السنة الأولى من الأمومة، ويجيب على هذا السؤال موقع healthline حيث قال الأطباء يمكن أن ينتج طفح الحفاضات عن عدة أشياء وأبرزها..

1:تهيج بالبراز والبول.

2: أطعمة أو منتجات جديدة.

3:بشرة حساسة.

4:حفاضات ضيقة للغاية.

وتتمثل أهم طريقة لمنع الطفح الجلدى وعلاجه فى الحفاظ على حفاض طفلك جافًا ونظيفًا، وتأكدى من عدم لف الحفاض بإحكام شديد.

عندما لا يرتدى طفلك حفاضات امنحيه بعض الوقت بدون حفاضات أثناء النهار، قد يساعد ذلك فى الحفاظ على منطقة الحفاض جافة.

عند تغيير حفاض طفلك نظف المنطقة برفق بقطعة قماش ناعمة أو بخاخ من الماء من زجاجة، المناديل جيدة فقط كونى لطيفة لا تفركي الجلد بقوة ، وتجنبي المناديل المبللة بالكحول.

استخدمى صابونًا لطيفًا أو منظفًا خاليًا من الصابون عند تحميم طفلك، تأكد من تجفيف المنطقة وليس فركها.

نصائح لتغيير الحفاضات

عندما يصاب طفلك بطفح جلدي من الحفاض، يجب أن تكوني يقظة بشأن تغيير الحفاض، من الأفضل تغيير حفاضات طفلك كثيرًا.

يمكنك استخدام الكريمات الحاجزة التي تحتوي على الزنك لتهدئة الجلد ومنع ملامسة البراز والمهيجات الأخرى.

العلاجات التي يجب تجنبها

عندما يتعلق الأمر بعلاج الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض، فيجب تجنب استخدام المنتجات عالية العطور، بما في ذلك منعمات الأقمشة وأوراق التجفيف.

أيضًا يجب أن يرتدى طفلك ملابس تسمح بمرور الهواء، ويمكن أن تعزز السراويل المطاطية أو الأغطية البلاستيكية الضيقة فوق الحفاض بيئة رطبة وساخنة.

يجب أيضًا الامتناع عن استخدام بودرة الأطفال على بشرة طفلك، لأنهم يستطيعون استنشاقه، ما قد يؤذى رئتيهم.

نشا الذرة هو علاج آخر غير آمن للاستخدام على الصغار لأنهم يستطيعون أيضًا استنشاق المسحوق الذى يمكن أن يهيج رئتيهم، ويمكن أن يؤدى نشا الذرة أيضًا إلى تفاقم الطفح الجلدي الناتج عن فطر الكانديدا .