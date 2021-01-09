نصائح علم الطاقة الصيني لمناعة طفلك في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 01:38 صباحاً - يرتبط فصل الشتاء بأمراض الشتاء مثل الرشح والبرد والانفلونزا، ويصاب الأطفال بهذه الأمراض التي تلزمهم الفراش، وتمنعهم من ممارسة نشاطهم المحبب، ولذلك يقدم لك علم الطاقة الصيني " الفينج شوي" ومن خلال خبيرة علم الطاقة لميس خوري، هذه النصائح لتجاوز فصل الشتاء مع طفلك بصحة وعافية، وتقوية مناعة جسمه ضد الأمراض كالآتي.

تقليل السكريات

يجب أن يحصل على الغذاء الصحي

يرتبط فص الشتاء بحب الأطفال والكبار لتناول السكريات، لأنهم يشعرونب البرد، ويرون أن السكريات تعمل على منحهم الدفء والطاقة، والحقيقة أن السكريات من أهم اسباب نقص مناعة الجسم، كما ان دخول السكريات للجسم يعمل على تقليل امتصاص المعادن الهامة والضرورية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم، وعلى الأم أن تعمل على تقليل تقديم السكريات للطفل خلال الشتاء، والاستعاضة عنها بسكريات الفاكهة الطبيعية والكستناء، وقد تقدم الفاكهة على شكل سلطة أو مقطعة لشرائح أو على شكل عصائر.

تحديد كمية ونوع الملابس

يجب على الأم أن تحرص على أن يكون جسم الطفل دافئاً، وتحديد عدد القطع التي يجب أن يرتديها، فالقطع يجب أن تكون ثلاث طبقات ومصنوعة من الصوف، ويجب أن يكون النسيج ضيقاً، فلا يفضل أن يرتدي الطفل بلوفراً من الصوف المشبك على سبيل الأناقة، لأن ذلك سوف يدخل الهواء لجسمه.

تغطية الأطراف

يجب تغطية الأطراف

برودة الأطراف في الشتاء تعني أن الطفل قد يكون ممن يعانون من فقر الدم، ولذلك في حال معاناة طفلك من برودة الأطراف رغم تغطيتها يجب أن تجري له فحصاً لنسبة الحديد، ويجب تغطية الأطراف بالقبعة والقفازات والجوارب القطنية الناعمة.

المشروبات الساخنة

قدمي له الشاي الأخضر بالليمون

يجب أن تقدم الأم لأطفالها المشروبات الساخنة الطبيعية والمحلاة بالعسل الطبيعي لو أمكن، ويبجب أن تبتعد عن المشروبات المصنعة المعبأة في كراتين صغيرة، ومن المشروبات الساخنة التي يمكن تقديمها للطفل في الشتاء الشاي الأخضر المضاف له شرائح الليمون والمحلى بالعسل الطبيعي، وكذلك الزنجبيل والينسون النجمي.

تناول الزنك

قدمي له الأطعمة الغنية بالزنك

يعتبر الزنك من المكملات الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الطفل بشكل يومي، وقد أثبتت الأبحاث أن الزنك يمنع فيروس كورنا من اختراق الخلية البشرية، وعلى ذلك قدمي له المكملات الغذائية التي تحتوي على الزنك، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الزنك مثل الحبوب والمكسرات والكبدة، والأفوكادو.

النوم الصحي

يجب أن يحصل على النوم الليلي الصحي

يجب أن يحصل الطفل على نوم ليلي صحي متواصل لمدة لا تقل عن تسع ساعات، لأن قلة ساعات النوم يؤدي إلى نقص المناعة، ويؤدي إلى البدانة وزيادة الوزن المرضية.

التعرض لأشعة الشمس

الشمس هامة لمناعته

مهما كان الجو غائماً، يجب ان يتعرض الطفل لأشعة الشمس التي تكون مخفية لمدة عشر دقائق يومياُ في ساعات الصباح، وذلك لان أشعة الشمس تحول الدهون تحت الجلد إلى فيتامين د الذي يقوي المناعة، ويقوي عظام وأسنان الطفل.

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