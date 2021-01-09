أسباب وعلاج انتفاخ البطن عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 01:38 صباحاً - تعدّ مُشكلة انتفاخ البطن من أكثر المشاكل شيوعاً عند الأطفال، ممّا يتسبّب ببكاء الطفل، وشعوره بمغص مستمر، وعدم قدرته على النوم؛ بسبب ألمه، ولا يعتبر انتفاخ البطن في الأطفال عادة أمراً مقلقاً ما لم يستمر لفترة طويلة، أو أن يكون انتفاخاً شديداً مفاجئاً في طفل لا يعاني من أي مشاكل صحية سابقاً، فانتفاخ البطن ينتج غالباً من تجمع الغازات في البطن مثل الأكسجين والنيتروجين والميثان؛ مما يؤدي لانتفاخ البطن والألم بها.



الدكتور وائل عبدالعال، اختصاصي طب الأطفال في مستشفى إن إم سي يكشف عن أهم أسباب انتفاخ البطن وعلاجاته.

د. وائل عبدالعال

أسباب انتفاخ البطن

ضرورة التجشؤ بعد الرضاعة

1 - بلع الهواء أثناء التنفس والرضاعة أو إمالة الطفل في وضعية النوم بشكل مستقيم عند الرّضاعة. واعلمي أن رفع رأس الطفل عن مستوى بطنه عند الرضاعة ليس مناسباً.

2 - نوع الحليب أو حجم الحلمة الصناعية لزجاجة الرضاعة. وعدم تجشئة الطفل بعد الرضاعة أو أثناء الأكل للأطفال الأكبر سناً.

3 - كثرة البكاء فهو يزيد من فرص بلع الهواء وانتفاخ البطن.

4 مضغ العلكة للأطفال. وكثرة العض على الأقلام والمصاصات وكثرة مص الحلويات.

5 –الإمساك، وغالباً ما يظهر في مرحلة تخلص الطفل من الحفاض، فيقوم الطفل بمنع نفسه من التبرز بسبب عدم ارتياحه لفكرة التحول من الحفاض السهل لفكرة الالتزام بدخول الحمام ما يؤدي للإمساك والانتفاخ يمكن حل تلك المشكلة بسهولة زيادة الألياف في غذاء الطفل، ووضع أوقات محددة لدخول الحمام والالتزام بها يومياً مما يقلل من فرص الإمساك وحدوث الانتفاخ.

6 - عدم تحمل اللاكتوز في الحليب، والذي يمنع هضم سكر اللاكتوز والانتفاخ، ويمكن ألا تظهر حساسية اللاكتوز مباشرة بعد الولادة، وربما تظهر لاحقاً، فعلى الأم مراجعة الطبيب لحل المشكلة الذي يكون بتحويل الطفل لحليب خالي اللاكتوز.

7 – إعطاء الطفل الحبوب مثل القمح والشعير والبقوليات والشيكولاته والخضروات مثل البروكلي والقرنبيط وبعض الفواكه مثل التفاح، كما أن المشروبات مثل العصائر المحلاة والمشروبات الغازية يمكن أن تتسبب أيضاً في الانتفاخ لدى الأطفال.

أمراض تتسبب بالانتفاخ

الكورونا يسبب الانتفاخ

وهي أمراض الجهاز الهضمي مثل الداء الزلاقي الذي يتسبب في حدوث انتفاخ عند تناول الطفل منتجات الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي التي تتسبب في نوبات مستمرة من الانتفاخ والمغص وداء الارتجاع المريئي الذي يتسبب بتصاعد الأحماض من المعدة إلى المريء ومرض خزل المعدة حيث تصبح عضلة المعدة عاجزة عن العمل مما يتسبب في عدم قدرتها على الهضم، وتراكم الغازات إضافة لمرض عسر الهضم أيضاً وفرط تكاثر البكتيريا في الأمعاء، وهي حالة تنمو فيها البكتيريا السيئة أكثر من المفيدة مما يتسبب في الانتفاخ وأمراض أخرى مثل مرض كورونا وأمراض المرارة وأورام الجهاز الهضمي.

حالات تستدعي التدخل

حالات تستدعي التدخل

معظم الحالات التي يعاني الطفل من انتفاخ البطن تكون بسيطة، ولكن هناك بعض الحالات التي قد يكون انتفاخ البطن فيها مؤشراً على الإصابة بحالة مرضية خطيرة، وهي:



1 - إذا ترافق الانتفاخ مع ألم حاد وشديد بالبطن وحدوث قيء متواصل ووجود دم مع البراز.

2 - حدوث حمى شديدة أو خسارة وزن غير طبيعية خلال فترة بسيطة في كل تلك الحالات يجب استشارة الطبيب مباشرة.

علاج انتفاخ البطن

دربي طفلك على الرياضة

عادةً لا يحتاج انتفاخ البطن عند الأطفال لعلاج من قبل الطبيب، بل يمكن للأم مراقبة طفلها واتباع هذه الخطوات:

1 – راقبي نظام طفلك الغذائي، وامنعي عنه الأغذية التي تسبب انتفاخ البطن.

2 – لا تعطيه العلكة أو الحلويات المصنعة.

3 - علّميه أن يمضغ طعامه ببطء لمنع انتفاخ البطن.

4 - دربيه على ممارسة الرياضة وذلك بتحريك قدميه بوضعية قيادة دراجة، مما يساعد على إخراج الغازات بشكل أسرع وتحريك الأمعاء يمكنه أيضاً علاج الانتفاخ.

5 - في حالة عدم التحسن يمكن للطبيب عمل فحوصات ووصف بعض الأدوية المساعدة.

أعشاب لعلاج انتفاخ البطن

البابونج لعلاج انتفاخ البطن

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها علاج الانتفاخ والمغص عند الرضع منها النعناع الذي يحتوي على العديد من المواد المهدئة للجهاز الهضمي والبابونج الذي يساعد على التخلص من المغص عند الأطفال ويعمل كمهدئ للمعدة.

والشمر الذي يعتبر من أهم الأعشاب التي أثبتت فاعلية في التخلص من الانتفاخ والمغص في الأطفال وأوراق الريحان أيضاً التي تساعد على التخفيف من تشنجات البطن والمغص والانتفاخ والينسون والقرنفل والكركم التي يتم غليانها ونتركها لتبرد وتعطى للطفل فتخفف من الانتفاخ والمغص.