كيفية التعامل مع مراهق نرجسي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 01:38 صباحاً - جدول المحتوى

1.معنى النرجسية

2.النرجسية في سن المراهقة

3.علامات تدل على أن ابنك المراهق نرجسي

4.التعامل مع ابنك النرجسي

5.كيفية التعامل مع سلوك المراهقين النرجسيين

6.إرشادات من الخبراء في التعامل مع النرجسيين

المراهقة هي مرحلة يصعب التعامل معها؛ لأن أطفالك يكبرون ولديهم رأي شخصي كبير، قد يقودهم السلوك المتغير والإدراك إلى أن يكونوا شيئًا مختلفًا عما كانوا عليه طوال هذه السنوات، لا تقلقي إذا كان سلوك ابنك المراهق يقترب من النرجسية، ولكن خذي بعض النصائح من الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك.

1.معنى النرجسية

المراهق

تشير النرجسية إلى حالة ذهنية يبدأ فيها ابنك المراهق بالتفكير جيدًا في نفسه ومظهره الجسدي. قد يصبح ابنك المراهق متمركزًا حول نفسه دائمًا، ويتحدث عن مواهبه ومظهره وقدراته.

2.النرجسية في سن المراهقة

النرجسية لدى المراهقين

يعتقد الخبراء أن المراهقين اليوم مولعون بأشياء جميلة أكثر من الأجيال السابقة. وجد الباحثون أيضًا أنه بينما ينمي المراهقون الرغبة في التمتع بحياة فاخرة، فإنهم ليسوا على استعداد للعمل الجاد لتحقيق ذلك. في معظم الحالات، يكون الشعور سطحيًا.

يتوق المراهقون لكسب أموال ضخمة للحفاظ على نمط حياة فاخر، لكنهم لا يريدون العمل بجد من أجل ذلك. هناك فجوة بين أحلام المراهق واستعداده للعمل لتحقيقها.

يقال إن هذا الاتجاه يؤدي إلى زيادة الاتجاهات النرجسية لدى المراهقين.

3.علامات تدل على أن ابنك المراهق نرجسي

النرجسية لدى المراهقين

إليك بعض العلامات الأكثر شيوعًا التي ستخبرك ما إذا كان ابنك المراهق يتحول إلى نرجسي أم لا:

يشعر بأنه أفضل من أي شخص آخر

إنها علامة كلاسيكية تشير إلى النرجسية. قد يعتقد ابنك المراهق حقًا أنه أفضل من أي شخص آخر، ولكن قد لا يكون لذلك أي علاقة بإنجازاته الشخصية.

في كثير من الحالات، يشعر بهذا الشعور بسبب عوامل نمط الحياة، مثل المنطقة التي يعيش فيها، والسيارة التي تقودينها أنت أو ابنك المراهق، ونوع الملابس أو العلامات التجارية التي يرتديها ابنك المراهق، والأشياء التي يمتلكها ابنك المراهق.

المبالغة في قدراتهم

قد يبدأ ابنك المراهق في التباهي لأصدقائه بالمواهب أو الهدايا العديدة التي يمتلكها. على سبيل المثال، قد يخبر أصدقاءه بأنه لا يمكن لأحد الغناء أو الرقص برشاقة كما يمكنه. قد يبدأ ابنك المراهق في الإيمان بالنسخة المبالغ فيها من الذات.

توقع الثناء من الجميع

سواء كان ابنك المراهق يستحق حقًا التكريم أم لا، فإنهم يبدأون في توقع ذلك كرد فعل طبيعي تجاههم. ربما لم يفعل ابنك المراهق أي شيء خارج عن المألوف يستحق التقدير، ولكنه قد يشعر بالإهانة إذا لم يقل أحد أشياء جيدة.

عدم إعطاء فكرة لمشاعر الآخرين

بينما يبحث ابنك المراهق باستمرار عن الثناء، قد يفشل في التعرف على المشاعر التي يمر بها الآخرون. يمكن أن يتحول إلى موقف يصبح فيه ابنك المراهق أنانيًا ولا يقلق إلا على نفسه. يصبح أي شيء لا يتعلق به بشكل مباشر غير مهم.

النظر إلى الأشخاص "الأقل شأناً"

قد لا يكون ابنك المراهق جيدًا كما يظن، ولكن سيكون له رأي سلبي بشأن أولئك الذين يرون أنهم أقل شأناً. قد يكون طفلك أيضًا وقحًا صريحًا معهم.

صعوبة الحفاظ على العلاقات

إذا استمر ابنك المراهق في تغيير أصدقائه أو شركائه بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب موقفه النرجسي. عندما يعامل ابنك المراهق الآخرين على أنهم أقل شأناً ولكنه يتوقع الإعجاب والثناء، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث فوضى في أي علاقة.

اعتقدي أنهم يعرفون كل شيء بالفعل

سيرفض ابنك المراهق تعلم أي شيء جديد؛ لأنه يشعر أنه لا يوجد شيء جديد ليتعلمه. سيكون لدى ابنك المراهق إحساس مشوه بالذكاء والفكر، ولا يريد أن يتعلم أي شيء من أي شخص.

4.التعامل مع ابنك النرجسي

النرجسية لدى المراهقين

إذا لاحظت علامات النرجسية هذه عند المراهقين، فإليك بعض النصائح للتعامل مع الموقف:

انتبهي إلى ابنك المراهق

قد تعتقدين أن هذا هو ما لا يجب عليك فعله عندما يكون لدى ابنك المراهق مثل هذه الآراء العالية عن الذات، ولكن في كثير من الأحيان، قد يكون موقف طفلك بسبب توقه لاهتمامك. أخبري ابنك المراهق بمدى أهميته وقيمته، ولماذا هم مميزون بالنسبة لك. سيكون من الرائع أن يدرك ابنك المراهق أن أسرته تحبه وتقدره دائمًا.

راقبي تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي لابنك المراهق.

راقبي صفحات الوسائط الاجتماعية الخاصة بمراهقك وتفاعلاتها مع الأصدقاء وجهات الاتصال. إذا شعرت بأن ابنك المراهق وقح أو غير حساس للآخرين، فتأكدي من التحدث معه بشأن ذلك واشرحي سبب عدم وجود مبرر لهذا السلوك. ضعي ثقتك في قدرة ابنك المراهق على التصرف وقد تتفاجئين عندما يتخذ اتجاهًا جديدًا.

أظهري له أن المظهر ليس كل شيء

أكدي على حقيقة أن المظهر الجيد أو ارتداء أفضل العلامات التجارية لا يعكس نفسه الداخلي. أخبريه أنه يجب عليه التخلي عن الأشياء المادية والسطحية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وأن يرى كيف لا يلاحظ العالم.

دعي ابنتك تزيل الماكياج وترتدي ملابس منزلية بسيطة. افعلي نفس الشيء بنفسك وقومي برحلة إلى متجر البقالة المحلي. اسأليها إذا شعرت بأن أي شخص يعتقد أنها منخفضة عنه أو إذا كان شخص ما يتصرف بوقاحة بسبب مظهرها البسيط. إذا كان لديك ابن مراهق، دعيه يستقل الحافلة مرة واحدة في الأسبوع بدلاً من السيارة. اسأليه عن شعوره حيال ذلك، وإذا نظر إليه شخص بازدراء لعدم سفره في السيارة.

تجاهلي حديثه الذاتي

ابدئي في تجاهل ابنك المراهق إذا كان يتحدث باستمرار عن نفسه. لا تنتقديه أو تحاولي تصحيحها طوال الوقت. إذا لم تعيري أي اهتمام، فقد يغير اتجاهه إلى الأبد.

5. كيفية التعامل مع سلوك المراهقين النرجسيين

المراهق

كونك نرجسيًا ليس مشكلة صحية ويمكنك بالتأكيد مساعدة ابنك المراهق على التخلص منها. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

اصطحب ابنك المراهق إلى معالج، والذي سيساعده في التعامل مع المشاعر المختلفة مثل الغضب، والاكتئاب، والعار، والشعور بالذنب، وعدم الكفاءة، والوعي الذاتي، وعدم الأمان أو أي عاطفة سلبية أخرى.

سيتحدث المعالج إلى ابنك المراهق ويفهم كيف يتصرف أثناء مروره بهذه المشاعر. سوف يساعد طفلك على تغيير نظرته إلى مشاكله.

سيشرح المحترف أيضًا لابنك المراهق كيف أن إحداث تغيير في السلوك سيؤثر على حياته وبناء علاقة أقوى مع الآخرين.

أثناء تعليمه التصرف بطريقة مختلفة، سيغرس الخبير أيضًا قيم التعاطف في طفلك. نتيجة لذلك، سوف يدرك كيف يمكن لسلوكه أن يؤذي شخصًا ما.

إذا كان ابنك المراهق يعاني من القلق أو التوتر أو الاكتئاب، فقد يقترح المعالج دورة من الأدوية لتخفيف الأعراض. لن تساعد الأدوية في علاج السلوك النرجسي للمراهق، لكنها ستساعد في الشعور بالغضب أو الذنب أو الاكتئاب أو الخجل الذي يثير النرجسية فيه.

6. إرشادات من الخبراء في التعامل مع النرجسيين

المراهقين النرجسيين

فيما يلي بعض الإرشادات والنصائح التي يقترحها الخبراء لمواجهة المراهقين النرجسيين:

نظم العلاوة التي تمنحها لابنك المراهق للتحكم في عادات الإنفاق. سيساعد ابنك المراهق على إدراك أهمية توفير المال وإنفاقه بذكاء.

بغض النظر عن الطريقة التي يختارها ابنك المراهق للتصرف، تجنب الرغبة في التدخل والمساعدة في موقف صعب. على سبيل المثال، إذا كان ابنك المراهق يقود السيارة واصطدم بها في مكان ما، فتأكد من مواجهة العواقب. أيضًا، أصلح الأضرار باستخدام أموال طفلك.

تأكد من أن ابنك المراهق يتفهم الحاجة إلى الاعتذار عندما يكون فظًا أو غير حساس تجاه الآخرين. إذا لم يعتذر بشكل استباقي بعد التصرف بشكل سيئ مع شخص ما، فأشر إليه واجعله يفعل ذلك على الفور.

كلما امتدحت ابنك المراهق أو تقدر جهوده، اجعله يقتصر على هذا الإنجاز المحدد بدلاً من أن يكون عامًا. على سبيل المثال، إذا رسم ابنك لوحة جميلة، قل شيئًا مثل: "أعتقد أنك قمت بعمل صورة جميلة حقًا هنا"، بدلاً من أن تقول: "أعتقد أنك رسام رائع بالفعل". هذا التقدير الدقيق سيجعل ابنك المراهق يفهم أنك تشير إلى الوظيفة التي تم إنجازها على اللوحة.

بصفتك أحد الوالدين، سيتعين عليك التأكد من تقديم الدعم المستمر والتوجيه الصحيح لأطفالك لتجنب أي مشاكل سلوكية.