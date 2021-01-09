هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 11:45 مساءً

لا تزال سلالة كورونا الجديدة آخذة في الانتشار، بعد ظهورها لأول مرة في المملكة المتحدة والإبلاغ عن بعض الحالات في عدد من دول العالم.

ويحذر الخبراء من بعض الأعراض التي يتميز بها الفيروس المتحور، والتي يجب الحذر منها والانتباه إليها في حال ظهورها.

احتلت أعراض فيروس كورونا المتحور محرك البحث الأكثر رواجًا (جوجل)، ‏كما احتلت اهتمام رواد السوشيال ميديا وسط انتشار حالة من القلق بين المواطنين ‏بمختلف دول العالم من ظهور تلك السلالة الجديدة والمتحورة لفيروس كورونا ‏المستجد، والتي يذاع عنها أنها سريعة الانتشار مما يزيد من فرص نقل العدوى ‏بشكل أسرع وبالتالي ارتفاع في أعداد المصابين.‏

ولاحظ العلماء طفرات متعددة في فيروس سارس-كوف-2 منذ ظهوره، كانت ‏غالبيتها العظمى غير ذات تأثير، لكن بعض هذه التحورات قد تمنح الفيروس ميزة ‏للبقاء على قيد الحياة تتمثل على سبيل المثال في زيادة قابليته للانتقال والانتشار. ‏

وظهرت سلالة كورونا الجديدة لأول مرة بالمملكة المتحدة ثم بدأ عدد من الدول ‏تعلن عن ظهورها، الأمر الذي أكد أنها تنتشر بدول العالم بشكل سريع، وحذر ‏وقتها خبراء الصحة منها، متوقعين أن تكون ليست أكثر خطورة من الحالية، بينما ‏أسرع في الانتشار بنسبة 70 %، مشيرين لبعض الأعراض الخاصة بها والتي لن ‏تختلف كثيرًا عن فيروس كورونا الحالي. ‏

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وقال موقع “ماس لايف” إن السلالة الجديدة لا يعتقد أنها أكثر خطورة من الحالية، إلا أنها سريعة الانتشار بنسبة 70 بالمئة.

وتقول الهيئة الاستشارية الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إن لديها ثقة كبيرة في أن السلالة الجديدة أكثر عدوى لكنها لا تملك أي دليل قاطع على أنها أكثر فتكا.

وفيما يلي الأعراض يجب الانتباه إليها: حمى أو قشعريرة – سعال – ضيق التنفس أو صعوبة التنفس – الإجهاد – آلام في العضلات أو الجسم – صداع الرأس – فقدان حاسة التذوق أو الشم – التهاب الحلق – احتقان أو سيلان الأنف – الغثيان أو القيء – إسهال.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.

ونصح المصدر بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين باستمرار.