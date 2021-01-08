إحراق جثامين المتوفين بكورونا يثير أزمة في سريلانكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصرّت حكومة سريلانكا، الجمعة، على مواصلة تطبيق قرار ملزم بإحراق جثامين كل المتوفين بفيروس كورونا.

ورفضت الحكومة دعوات دولية وتوصيات بالسماح للمسلمين بدفن موتاهم وفقاً لشعائرهم الدينية.



ومنذ أبريل/نيسان، تمنع الحكومة دفن المتوفين بكوفيد-19، في ظل مخاوف أججها رهبان بوذيون بأن دفن جثامين المتوفين بالوباء يمكن أن يلوث المياه الجوفية وأن يسهم في تفشي الفيروس.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن خطر حصول هذا الأمر غير قائم لكن الحكومة السريلانكية ترفض الركون لهذا الرأي.

ونقل مسؤولون في وزارة الصحة عن الوزير بافيثرا وانياراتشي قوله إن "هذا القرار لن يعدّل لأسباب اجتماعية، دينية، سياسية أو شخصية".

وكانت لجنة خبراء شكّلتها الحكومة قد خلصت هذا الأسبوع إلى أن إحراق الجثث هو الحل الأسلم، وإنما يمكن التصريح بدفن الموتى وفق شروط صارمة.

ويشكل المسلمون أقلية في سريلانكا ذات الغالبية البوذية.

وعامة تحرق جثامين البوذيين، الموالين بشدة للحكومة الحالية، وكذلك الهندوس.

وسبق أن أعربت منظمات مسلمة محلية وخارجية بينها منظمة التعاون الإسلامي، مرارا عن قلقها إزاء هذا القرار.

واتّهم حزب "المؤتمر الإسلامي لسريلانكا" الحكومة بالسعي إلى استدراج الشبان المسلمين إلى "أفعال طائشة"، وهو ما حذّر منه أيضا وزير العدل المسلم علي صبري، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الحزب، أكثر من نصف المتوفين بكوفيد-19 وعددهم الإجمالي 222 شخصا، هم من المسلمين الذين يشكلون 10% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليونا.

وأكد المتحدث باسم الحزب، حلمي أحمد، أن معدّل الوفيات بكوفيد-19 لدى المسلمين أعلى مقارنة بغيرهم من أبناء سريلانكا "لأن المسلمين يرفضون تلقي العلاج خشية (أن ينتهي بهم الأمر) بإحراق جثامينهم".

وكانت المالديف، الأرخبيل المسلم، قد أعلن الشهر الماضي أن سريلانكا المجاورة طلبت السماح بإرسال جثامين المسلمين المتوفين بكوفيد-19 لدفنهم وفقا لشعائرهم، وهو ما نفته كولومبو.

لاحقا، اقترح رئيس البرلمان المالديفي محمد نشيد على السلطات السريلانكية أن تسمح بدفن المسلمين في مقبرة للمالديفيين في كولومبو، لكن هذا الاقتراح بقي دون رد.

وتشهد سريلانكا تسارعا في وتيرة تفشي الوباء، وقد ارتفعت حصيلة الإصابات من 3300 في أكتوبر/تشرين الأول إلى 46 ألفا و800 حاليا، كما ارتفعت حصيلة الوفيات من 13 حينها إلى 222 حاليا.