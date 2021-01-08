إيطاليا تعيد رسم خريطتها بأمر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إيطاليا العودة إلى تقسيم البلاد لمناطق ذات مستويات مختلفة بها قواعد متباينة وفقا لحجم الإصابات بكورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبيرانزا، خلال توقيعه على لائحة جديدة لهذا التقسيم، الجمعة، إن هذا يعني أنه سيتم تطبيق قواعد مختلفة على سكان المناطق المختلفة بحسب تطورات جائحة كورونا هناك.



وذكرت وزارة الصحة الإيطالية أن مناطق الشمال الإيطالي إيميليا رومانيا، ولومباردي، وفينيتو ومناطق الجنوب صقلية وكالابريا ستوضع في المنطقة البرتقالية بدءا من الإثنين المقبل، وسيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة فيها عن بقية المناطق، التي يجب تقسيمها ضمن المنطقة الصفراء.

وهذا يعني على وجه التحديد بالنسبة لسكان المناطق البرتقالية أن تغلق الحانات والمطاعم ولا يسمح لها إلا ببيع الوجبات السريعة، كما أن نطاق الحركة سيقتصر على حيز مساحة البلدية التي يقيمون فيها.

بالإضافة إلى ذلك حظرت حكومة البلاد التي يصل عدد سكانها إلى 60 مليون نسمة السفر بين جميع المناطق حتى 15 يناير/كانون الثاني.