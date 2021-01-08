أسعار الذهب اليوم.. عرش المعدن النفيس يهتز بقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسارع انخفاض الذهب عالميا تحت حاجز 1900 دولار، في تداولات الجمعة، وفقد حوالي 3% وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط.

وقوضت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان في أحدث التعاملات بحلول الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش منخفضا 2.8 % إلى 1858.89 دولار للأوقية.

وخسر المعدن النفيس 1.8% في أسبوع التداول الأول من عام 2021. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1859.2 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "يمر الذهب بتحول كبير جوهري بالنسبة للكثير من المستثمرين ويشرعون في التخلي عن تعاملهم في الذهب باعتباره ملاذا آمنا".

وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الرهانات على تدابير تحفيز كبيرة، مما رفع عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ مارس/آذار.

كما دعمت توقعات التضخم، جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

وجاء نزول الذهب بالرغم من هبوط الدولار الذي محا مكاسبه من صعود سابق إلى قمة أكثر من أسبوعين.

وأثر انخفاض الذهب في المعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة 4.9% إلى 25.78 دولار للأوقية بعد انخفاض بما يصل إلى 5.4%، وهي في طريقها لتسجيل أول خسارة في أربعة أسابيع.

وهبط البلاديوم 1.6% إلى 2381.6 دولار، ليشهد أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخسر البلاتين 3.3%، ليسجل 1080.35 دولار، وذلك بعد انخفاض 4.6% في وقت سابق من الجلسة.