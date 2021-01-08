شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية الأمريكية: 50% من حالات كورونا تنتشر من أشخاص دون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت أمس فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن ما لا يقل عن 50% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تنتقل عن طريق أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلقًا وأولئك الذين لم تبدأ أعراضهم بعد.

وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج تؤكد حاجة أى شخص يتمتع بصحة جيدة لاتباع إرشادات الصحة العامة بشأن ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعى.

ومنذ الأيام الأولى للوباء، عرف الباحثون أن الأشخاص المصابين بكورونا يمكنهم نشر المرض قبل ظهور الأعراض عليهم وحتى إذا لم يشعروا بالمرض، لكن تحدد هذه الدراسة عدد الحالات الجديدة التى تنتقل من أشخاص دون أعراض: 50% على الأقل.

وتشير تقديرات النتائج إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قالت إن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض "يُقدر أنهم يمثلون أكثر من 50% من حالات العدوى".

قال جاي بتلر ، نائب مدير الأمراض المعدية في مركز السيطرة على الأمراض والمؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة، إن النتائج تعزز أهمية اتباع إرشادات الصحة العامة حول ارتداء القناع والابتعاد.

وقال بتلر: "لا يزال هناك بعض الجدل حول قيمة التخفيف المجتمعى - بارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعى ونظافة اليدين - للحد من الانتشار".

وأضاف "توضح هذه الدراسة أنه فى حين أن فحص الأعراض قد يكون له بعض القيمة، فإن التخفيف، بالإضافة إلى الاختبار المخطط له استراتيجيًا للأشخاص فى بعض الأماكن، سيكون مفيدًا بشكل كبير".

بالنسبة للدراسة قام الباحثون بنمذجة الأشخاص الذين يمكنهم نقل فيروس كورونا المحتملة في ثلاث مجموعات: ما قبل الأعراض "الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد، ولم تظهر عليهم الأعراض أبدًا، وذوى الأعراض".

ثم قام الباحثون بعد ذلك بنمذجة مقدار نقل كل مجموعة لكورونا اعتمادًا على اليوم الذى يكون فيه الناس أكثر عدوى، وافترضوا أن الأشخاص في جميع المجموعات سيكونون أكثر إصابة بعد خمسة أيام من التعرض لفيروس كورونا. هذا ما وجده الباحثون على أنه متوسط ​​فترة الحضانة - المدة الزمنية التي يستغرقها معظم الأشخاص لتطوير الأعراض بعد التعرض.

وافترض النموذج في البداية أن 30% من الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض، وأن هؤلاء الأفراد كانوا معديين بنسبة 75% مثل الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض أو ستظهر عليهم في النهاية، وبناءً على هذه الافتراضات أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض هم وحدهم المسئولون عن 24% من العدوى.

لكن الباحثين قاموا أيضًا بنمذجة السيناريوهات التى حدثت فيها ذروة العدوى بعد ثلاثة، وأربعة، وستة، وسبعة أيام، وقاموا برفع وخفض النسبة المئوية للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض فى النموذج، بالإضافة إلى معدل العدوى لديهم مقارنة بالمجموعات الأخرى.

ومن خلال، معظم هذه السيناريوهات، وجد أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض (بدون أعراض أو أعراض ما قبل الأعراض) ينقلون ما لا يقل عن 50% من الإصابات الجديدة.