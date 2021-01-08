مملكة "السياح الأغنياء" تسجل أول وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مملكة بوتان عن أول وفاة بها جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعد نحو 10 أشهر من رصد الفيروس وإغلاقات للحد من انتشار الجائحة.

وتقع بوتان جنوبي آسيا، في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب جمهورية الهند ومن الشمال جمهورية الصين.



وقالت وزارة الصحة إن رجلا (34 عاما) كان يعاني من مرض مزمن في الكبد دخل المستشفى في تيمفو، عاصمة البلاد، في 21 ديسمبر/كانون الأول، حيث تبين إصابته بفيروس كورونا. وأعلنت الوزارة وفاته "بعميق الأسى".

وسجلت بوتان 767 حالة إصابة بكوفيد-19 وأجرت نحو 315 ألف اختبار كورونا منذ رصد الإصابة الأولى في سائح أمريكي في مارس/آذار الماضي.

وبعد فترة قصيرة من ذلك، حظرت البلاد التي تعتمد على السياح الأغنياء، السياحة وفرضت حجرا صحيا إلزاميا على مواطني بوتان العائدين من الخارج.

ومنذ ذلك الوقت، فرضت الدولة ذات الـ750 ألف نسمة إغلاقا مرتين بقيود صارمة على الحركة.