بريطانيا توافق على استخدام لقاح ثالث لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الجهات التنظيمية الطبية في بريطانيا على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "موديرنا" للوقاية من مرض "كوفيد- 19".

وقالت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، إن الجهات وافقت أيضاً على شراء 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاح حيث تتطلع لتوزيعه في الربيع.



وحتى الآن وافقت بريطانيا على استخدام 3 لقاحات، حيث بدأت بالفعل في استخدام لقاح فايزر/بيونتك واللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا.

ومن غير المتوقع استخدام لقاح موديرنا في المرحلة الأولى من التطعيم في بريطانيا.

وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من اللقاح وستبدأ في الوصول في الربيع المقبل بعدما توسع شركة مودرنا طاقتها الإنتاجية.

وحقق لقاح موديرنا فعالية بنسبة 94% في الوقاية من المرض في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وحصل بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.