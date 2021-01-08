صحة ورشاقة

خامنئي يحظر لقاحات أمريكا وبريطانيا.. تجارة بصحة الإيرانيين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظر المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، استيراد لقاحات لفيروس المستجد مصنعة في أمريكا وبريطانيا، معتبرا أنه "لا ثقة بها".

وقال خامنئي، في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي الناطق بالإنجليزية على "تويتر"، إن "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد، لأنه لا ثقة بها وربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى، ولست متفائلاً بشأن فرنسا أيضا". 

وفي كلمة متلفزة الجمعة، قال خامنئي: "لو كان الأمريكيون تمكنوا من إنتاج لقاح، فما كان للمأساة الناجمة من أن تقع".

ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات "فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد".

وتعدّ إيران أكثر دولة تضرراً من تفشي وباء كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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