زلزال 2021 بقائمة أثرياء العالم.. تعرف على أبرز التغييرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع نهاية 2020، وبداية 2021 شهدت قائمة أثرياء العالم، تغيرات كبيرة خلال 14 يوما فقط، باتت أشبه بزلزال قلب ترتيب العشر الأوائل فيها.

وكانت أبرز التغيرات هي صعود الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك إلى عرش قائمة العشرة الأكثر ثراء في العالم، وخروج الملياردير الأمريكي ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، منها.

وشهدت القائمة دخول الملياردير الصيني، تشونج شانشان، القائمة لأول مرة في المركز السادس بصافي ثروة يتجاوز 93.4 مليار دولار، ومغادرة جيف بيزوس صدارة قائمة أثرياء العالم، فيما تمسك مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، بالمركز الخامس.

مكاسب صاروخية لماسك



في مقدمة الرابحين، جاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي لفتت مكاسبه الصاروخية خلال العام الماضي أنظار الجميع.

وبحسب "سي إن بي سي" اكتسب ماسك ثروة أكبر خلال الـ12 شهرا الماضية من ثروة بيل جيتس الصافية البالغة 132 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم "تسلا" أكثر من سبع مرات خلال 2020 وهو لا يزال يسجل تحسنا كبيرا في بورصة وول ستريت.





وقدرت ثروة المهندس الذي تعود أصوله إلى جنوب أفريقيا بـ 188.5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة الخميس بالبورصة، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، استنادا إلى حسابات وكالة "بلومبرج" التي تضع تصنيفا بأصحاب المليارات.

تراجع بيزوس

وبحلول ماسك بصدارة القائمة، حل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، في المركز الثاني، بنحو 187 مليار دولار.

ثبات جيتس وأرنو وزوكربيرج

واحتفظ الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وهو مؤسس شركة مايكروسوفت، بالمركز الثالث، بصعود ثروته إلى 132 مليار دولار من 131 مليار دولار خلال أسبوعين فقط.

كما احتفظ الملياردير الفرنسي، برنار أرنو، بالمركز الرابع، بصافي ثروة يبلغ نحو 114 مليار دولار مقابل نحو 109 مليار دولار قبل أسبوعين، بزيادة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.

وأرنو، هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون ‏ المختصة ببيع السلع الفاخرة

وحل الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج، وهو مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، في المركز الخامس، بثروة بلغت 99.9 مليار دولار.

صيني بالمركز السادس

للمرة الأولى، دخل الملياردير الصيني تشونج شانشان، قائمة العشرة أثرياء الكبار محتلاً المركز السادس بصافي ثروة نحو 93.4 مليار دولار.

وشانشان من المليارديرات غير المعروفين ونادراً ما يظهر في وسائل الإعلام، وامتهن العديد من الوظائف المتباينة على مدار حياته من الصحافة إلى زراعة الفطر والرعاية الصحية.

وقفزت ثروته خلال 2020، بوتيرة تعد الأسرع في تراكم الثروة عبر التاريخ، حسب بلومبرج.

ويرجع نجاح تشونج وتراكم ثروته إلى شركتين يعملان في أنشطة مختلفة هما "بكين وانتاي للصيدلة البيولوجية" المتخصصة في صناعة اللقاحات وتم طرحها للاكتتاب العام في أبريل/نيسان الماضي، وشركة "نونغفو سبرينج" للمياه المعبأة في الصين، التي قفزت أسهمها بنسبة 155%.

تراجع بافيت

وتراجع الملياردير الأمريكي وارن بافيت،وهو رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، إلى المركز السابع بقائمة أثرياء العالم، على الرغم من زيادة ثروته بـ 2.6 مليار دولار إلي 87.2 مليار دولار.

فيما احتفظ الملياردير الأمريكي لاري بايج، وهو من مؤسسي موقع جوجل، بالمركز الثامن، بثروة بلغت 81.5 مليار دولار.

كما احتل الملياردير الأمريكي سيرجي برين، وهو من مؤسسي موقع جوجل، المركز التاسع في القائمة بثروة بلغت 78.9 مليار دولار

وفي المركز العاشر والأخير في قائمة أثرياء العالم حل الملياردير الأمريكي لاري إليسون، وهو مؤسس شركة أوراكل، بثروة بلغت 78.6 مليار دولار.