شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تحذر من خطورة السجائر الالكترونية على المعدة والأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة جديدة عن المخاطر الصحية والمضاعفات التي تتسبب فيها السجائر الالكترونية، والتي تضيف تفنيدا جديدا لمزاعم القائمين على تصنيعها بأنها آمنة تماما وبديل صحي عن سجائر النيكوتين التقليدية .

واوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة «أي ساينس» الأمريكية أن تدخين السجائر الالكترونية يصيب مدخلينا بالتهابات في المعدة والأمعاء.



واكتشفت الباحثتان سوميتا داس، استاذ علم الامراض المساعد، وبراديبتا جوش، استاذ الطب الخلوي بكلية طب سان دييجو، بالتعاون مع مركز أبحاث موورس بجامعة كاليفورنيا، أن استخدام السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين على نحو مزمن، يتسبب في ارتشاح المعدة، مما يؤدي إلى تسرب الميكروبات وجزيئات أخرى، مؤكدين أن ذلك يصيب المدخنين بالتهابات مزمنة.

وأكدت الدراسة أن تلك الالتهابات يمكن أن تساهم بدورها إلى الإصابة بعدة أمراض تشمل ضعف الذاكرة وبعض الأمراض السرطانية والتهاب الأمعاء وتأليف الكبد ومرض السكر والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين.

وأوضحت الباحثة وبراديبتا جوش أن بطانة المعدة تعمل على نحو يثير الدهشة فهي مكونة من طبقة وحيدة تمنع تريليونات الميكروبات من دخول الجسم وتحمي جهاز المناعة كما تسمح في الوقت نفسه لامتصاص العناصر الغذائية الضرورية.

وأضافت أن أي شيء نأكله أو نشربه أي أنماط حياتنا تؤثر على ميكروبات المعدة وحاجز المعدة والصحة بشكل عام، ونحن نعلم الآن إنما ندخنه، مثل السجائر، يؤثر وعلى نحو سلبي على المعدة.

ووجد الباحثون أن المادتين الكيميائيتين، بروبولين جلايسكول، وجلايسيرول، تتسببان في الإصابة الالتهابات، حيث أكدت جوش أن تسخين هاتين المادتين للحصول على الدخان يؤدي إلى ظهور عديد من المواد الكيميائية الأخرى، مما يسبب الإصابة بمعظم تلك الأضرار.

بينما أكدت الباحثة سوميتا داس أن هذه هي الدراسة الأولى من نوعها والتي تثبت كيف تؤدي السجائر الإلكترونية إلى تعرض المعدة للأمراض البكتيرية، مما يؤدي إلى الالتهابات المزمنة وغيرها من المتاعب الصحية.