شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أهم الفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحاليل والفحوصات الدورية وسيلة مهمة جدًا للوقاية من الأمراض المختلفة مثل السكر وأمراض القلب والسرطان وغيرها، خاصة إذا تم الخضوع لها بشكل دورى منتظم، ويفضل أن يخضع الأشخاص فوق الأربعين لتلك الفحوصات الدورية الشاملة، خاصة إذا كان هناك تاريخ مرضى عائلى للإصابة بأحد أو بعض الأمراض المزمنة، وينصح بإجراء هذه التحاليل على فترات دورية منتظمة، كل عام للأشخاص فى مرحلة الشباب، ومن 3 إلى 6 أشهر لكبار السن.

وفقًا لما ذكره موقع slideshare فإن هناك عددًا من الفحوصات والتحاليل الدورية لازمة للاطمئنان على الصحة العامة للإنسان، أهمها:

- تحليل صورة الدم الكاملة: المسئول عن كفاءة عمل الكبد والكلى ومعرفة ما إذا كان الشخص يعانى من فقر دم "انيميا" من عدمه.

- الكوليستيرول والدهون الثلاثية

- تحليل السكر: مهم لتحديد إصابة الشخص بمرض السكى من عدمها، وأيضًا يكشف أمراض الشريان التاجى.

- تحليل قياس المعادن بالجسم وما إذا كان هناك نقص فيها، مثل قياس مستويات الكالسيوم والحديد بالجسم.

- تحليل وظائف الغدة الدرقية: وهو يعتمد على قياس مستويات الهرمون المحفز لعمل الغدة الدرقية (TSH)، حيث إن ارتفاع مستوى الهرمون يدل على وجود قصور بوظائف الغدة الدرقية، والنقص يدل على زيادة نشاط الغدة الدرقية.

- تحليل وظائف الكبد

- تحليل وظائف الكلى: ويعتمد على مستوى الكرياتينين فى الدم.

- تحليل سرعة الترسيب: للكشف عن وجود التهابات من عدمها.

- تحليل البول والبراز

- حمض البوليك للكشف عن (النقرس).

- قياس ضغط الدم.

- تحليل قياس نسبة الدهون بالدم.

- رسم القلب.