دراسة: الآلاف في ووهان أصيبوا بكورونا بدون أعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت مدينة ووهان أول مكان يُبلغ عن كورونا في العالم، وتسبب بين ديسمبر 2019 ومايو 2020 في ما يقرب من ثلثي جميع الحالات في الصين.

ووجد باحثون من جامعة ووهان بالصين، قاموا باختبار أكثر من 60 ألف فرد أصحاء بحثًا عن الأجسام المضادة للفيروس، أن الآلاف من سكان ووهان أصيبوا بالفيروس بدون أعراض، بعد أن كان يعتقد أن العدوى تحت السيطرة.

وتُستخدم اختبارات الأجسام المضادة السريعة لتشخيص العدوى الحالية والسابقة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19 "، وتشير الأجسام المضادة (IgG)، الإيجابية إلى إصابة سابقة بينما تعني الأجسام المضادة (IgM)، عدوى حالية أو حديثة، ويمكن أن يوفر اكتشاف كلا النوعين من الأجسام المضادة فهمًا أفضل لعدد حالات العدوى بدون أعراض في مجموعة سكانية مع مرور الوقت.

وفي ووهان، بلغ عدد حالات الإصابة بـ (كوفيد– 19) في ذروته بشهر فبراير 2020 وتم الإعلان في البداية عن خلو المدينة من الأمراض في أواخر أبريل، على الرغم من ظهور مجموعات صغيرة من الحالات في الأشهر اللاحقة.



وفي العمل الجديد المنشور، الجمعة، في دورية " بلوس نيجليكتد تروبيكال ديسيس"، درس الباحثون من جامعة ووهان بالصين انتشار الأجسام المضادة (IgG) و (IgM) في عينات الدم التي تم جمعها بين 6 مارس و3 مايو 2020 من 63 ألفا و107 فردًا في الصين، و كان جميع الأشخاص الذين تم اختبارهم بصحة جيدة وكانوا يخضعون للفحص قبل العودة إلى العمل.

وتماشيا مع عدد كبير من الحالات التي حدثت في ووهان، كانت النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، حوالي 1.68%، أعلى بكثير من المناطق الأخرى في الصين، حيث بلغ متوسط إيجابية الأجسام المضادة 0.38%, علاوة على ذلك، وفقًا للمعدل الإيجابي للجسم المضاد (IgM) البالغ 0.46٪ في ووهان، قدر الباحثون أن الآلاف من الأشخاص في ووهان أصيبوا بدون أعراض بين مارس ومايو 2020 ، عندما لم يتم الإبلاغ عن حالات (كوفيد-19).

ويقول الباحثون: "استنتجنا أن كمية كبيرة من حاملي الفيروس بدون أعراض ظهرت بعد القضاء على الحالات السريرية لـ (كوفيد– 19) في مدينة ووهان".

