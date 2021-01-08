صحة ورشاقة

ماليزيا توافق على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية في ماليزيا موافقة مشروطة على استخدام لقاح الذي طورته شركة فايزر.

جاء ذلك طبقا لما نقلته قناة "أسترو أواني"، عن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار خيري جمال الدين في مقابلة، الجمعة. 

وتعني الموافقة المشروطة إمكانية استخدام لقاح شركة فايزر في ماليزيا. 

وتم منح اللقاح موافقة مشروطة لأن ماليزيا تحتاج لمزيد من المعلومات من شركة فايزر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة. 

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب في خطاب متلفز إن بلاده تعمل على تحسين إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا ومراجعتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج. 

ويشمل هذا النظر في إرشادات أكثر صرامة للقطاع الاجتماعي وخاصة للحد من التنقل. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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