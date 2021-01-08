شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين أعراض الإنفلونزا وكورونا؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى يعانى فيه ملايين البشر من إصابتهم بنزلات البرد والإنفلوانزا، خاصة فى فصل الشتاء، ومع انتشار وباء كورونا وجد أن هناك تشابها إلى حد كبير بين فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، لكن فى المقابل يوجد بعض الفروق التى تساعد فى التمييز بينهما.

وتجنبا للإصابة بمضاعفات كورونا كشف موقع The healthsite أن العلماء أكدوا أن الطريقة الأمثل فى تشخيص إصابة الشخص بالفيروس هى إجراء التحاليل والأشعة، فى هذا الإنفوجراف تحليل مبسط للتفرقة بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا.





أعراض الإنفلونزا- السعال

- الإعياء والتعب الشديد

- سخونة الجسم

- القشعريرة

- الصداع

- آلام في العضلات والجسم

- سيلان الأنف وانسدادها

- التهاب الحلق

- القىء والإسهال





أعراض فيروس كورونا - سخونة الجسم

- سعال جاف ويمكن أن يصاحبه بلغم

- فقدان حاستى الشم والتذوق بصورة مفاجئة

- ضيق فى التنفس

- آلام شديدة فى العضلات والجسم

- التهاب الحلق

- الإسهال

- الغثيان

- سيلان الأنف