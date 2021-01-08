شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأنفى فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول حكومي بالهند إن شركة بهارات بيوتيك الهندية Bharat Biotech International Limited أرسلت طلبًا إلى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) لإجراء تجارب المرحلة الأولى للقاح كورونا داخل الأنف، والمكون من جرعة واحدة، وقالت الشركة إن التجارب السريرية للمرحلة الأولى من اللقاح الأنفى الجديد لكورونا، ستبدأ خلال فبراير ومارس من هذا العام.

وبحسب موقع "Times now news" فإلى جانب لقاح كوفاكسين Covaxin، تعمل Bharat Biotech على تطوير لقاح آخر، والذى تم ربطه مع كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس من أجل "فيروس الشمبانزي الغدي" الجديد (Chimp-adenovirus)، وهو لقاح داخل الأنف جرعة واحدة لفيروس كورونا.

ولقاح كورونا داخل الأنف يسمى BBV154 وتم الانتهاء من الاختبارات قبل السريرية لعلم السموم، والمناعة ودراسات التحدى.

وقد أجريت هذه الدراسات في الولايات المتحدة والهند وستبدأ التجارب السريرية البشرية في المرحلة الأولى خلال فبراير - مارس 2021 .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان Bharat Biotech الانتهاء بنجاح من تسجيل المتطوعين فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا المصنوع محليًا "Covaxin" وتم تطوير اللقاح الأصلى بواسطة Bharat Biotech بالتعاون مع المجلس الهندى للبحوث الطبية (ICMR) - المعهد الوطنى لعلم الفيروسات (NIV).

وفي وقت سابق يوم الأحد، وافقت الجهة المنظمة للأدوية في الهند على كوفيشيلد أكسفورد أسترازينيكا وCovaxin المطور محليًا من بهارات Biotech للاستخدام الطارئ المقيد في البلاد.