 نسف دهون الارداف في 5 ايام برجيم شوربة اللفت السريع

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف دهون الارداف من خلال اتباع نظام غذائي صحي تماماً والتخلي عن الدهون الضارة والسكريات. ومن المهم في هذه الحالة أيضاً ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. كذلك من المفيد اتباع حمية غذائية خاصة مؤقتة يمكن ان تسرع عملية حرق الدهون . والمثال على هذا حمية شوربة اللفت التي يمكن تطبيقها خلال 5 ايام فقط.

من اجل نسف دهون الارداف البارزة بسرعة يجب اولاً ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على نحت هذه المنطقة من الجسم وعلى جعلها اكثر تناسقاً وانسجاماً مع اجزائه الاخرى. كذلك من المفيد جداً اتباع هذا البرنامج

الفطور

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3 حبات من فاكهة موسمية مثل الكيوي او التفاح وبعد مرور ساعة من الوقت من الممكن تناول بيضتين مسلوقتين من دون ملح.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من المواد المضافة.

الغداء

طبق كبير من شوربة اللفت المصنوعة من دون مواد دهنية ومع كمية قليلة جداً من الملح والافضل من دونه، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

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العشاء

طبق متوسط الحجم من شوربة اللفت الخالية من الزيت ومع القليل من الملح، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

ومن المهم اثناء اتباع هذا الرجيم الذي يهدف الى نسف دهون الارداف ان يتم شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً. كذلك يجب المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او ساعة 3 مرات اسبوعياً. كذلك من المهم تناول وجبة العشاء قبل الساعة 7 مساء مع الحرص على النوم لمدة 8 ساعات في كل ليلة.

فوائد الرجيم

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يقوم هذا الرجيم على تناول شوربة اللفت خلال وجبتي الغداء والفطور. وهي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

تساعد الجسم على محاربة العديد من الامراض لأنها تزيد من فعالية عمل الجهاز المناعي.

تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تساهم في تخليص الجسم من السموم ومحاربة الشوارد الحرة الضارة.

يساعد تناولها على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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تحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية.

تمد الجسم بالمغذيات مثل الفيتامينات والمعادن الاساسية. ومنها الفيتامبن C والفيتامينات B وخصوصاً B6 والريبوفلافين والثيامين والنياسين وحمض الفوليك إضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك والمنغنيز والسيلينيوم

تعمل على تعديل مستوى حموضة الدم.

يحتوي اللفت على نسبة مهمة من الالياف ما يعني ان تناوله يساعد عل تحفيز عملية الهضم.

يعتبر مصدراً مهماً للكربوهيدرات والبروتينات والدهون الجيدة التي تمنح الجسم الطاقة بطريقة صحية.



طريقة تحضير شوربة اللفت

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المقادير

5 حبات من اللفت

عودان من الكرفس

حبتا جزر

حبتا بصل

5 حبات من الثوم

القليل من البهارات

طريقة التحضير

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1 يغسل اللفت ويقطع وتوضع القطع في الماء المغلي على النار حتى تنضج تماماً.

2 بعد ذلك توضع الشوربة في الخلاط وتخفق جيداً. وبعد الانتهاء من هذا الرجيم الذي يعمل على نسف دهون الارداف من الممكن تناول هذه الشوربة كوجبة خفيفة او كصنف اساسي في اي من وجبتي الغداء والعشاء.

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