إصابات كورونا اليومية بروسيا تتخطى 23 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 454 وفاة جديدة و23652 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إنه تم تسجيل 21677 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و731129 شخصاً منذ بدء تفشي الوباء، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات في روسيا ارتفع إلى 3 ملايين و332142 إصابة، بينها 60911 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وتتوزع الإصابات الجديدة في روسيا على 84 إقليماً، تتصدرها موسكو، حيث تم تسجيل 5027 إصابة جديدة، تليها بطرسبورج بـ3017، والمناطق المجاورة لموسكو بـ1226.

وأطلقت السلطات الصحية في روسيا نهاية ديسمبر/كانون الأول حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا في جميع الأقاليم.