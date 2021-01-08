شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فاعلية لقاح "كورونا فاك" الصينى ضد الفيروس المستجد بعد تجارب البرازيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، إن لقاح كورونا الصينى "كورونا فاك" الذى طورته شركة Sinovac Biotech كان فعالاً بنسبة 78٪ فى مرحلة متأخرة من التجارب التى أجريت فى البرازيل، وأنه منع تمامًا المضاعفات الشديدة لكورونا، وتستعد البرازيل وإندونيسيا، اللتان لديهما أكبر عدد من حالات كورونا في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا على التوالي، لطرح اللقاح المسمى CoronaVac، هذا الشهر.

وعلاوة على فعالية لقاح CoronaVac فإنه أسهل في النقل ويمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية.

وقال باحثون أتراك في ديسمبر إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 91.25٪ بناءً على بيانات مؤقتة كما أبرمت تركيا وتشيلي وسنغافورة وأوكرانيا وتايلاند صفقات توريد مع سينوفاك.

وقدم الشريك البرازيلي للشركة، مركز الطب الحيوي بوتانتان، بيانات الفعالية إلى منظم الصحة الفيدرالي Anvisa وطلب الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح في اجتماع أمس الخميس.

ورفض مركز الطب الحيوى ومنظم الصحة بالبرازيل التعليق على فعالية البيانات أو الاستنتاجات من الاجتماع وخططت حكومة ولاية ساو باولو ، التي تدير معهد بوتانتان، لعقد مؤتمر صحفي اليوم الجمعة لمناقشة النتائج.

النتائج ، التي أوردتها صحيفة Folha de S.Paulo لأول مرة، تستند إلى دراسة شملت حوالي 13000 متطوع، نصفهم يتلقون دواءً وهميًا ونصفهم يأخذون جرعتين من اللقاح.

شملت تجربة CoronaVac البرازيلية متطوعين مسنين، على عكس الدراسات الأخرى للقاح، وكانت أول من قدم بيانات الفعالية النهائية.

وقال المصدر إن أيا من الذين تلقوا اللقاح لم يكن لديهم حالات خطيرة أو متوسطة تتطلب دخول المستشفى.

الصين لديها ما لا يقل عن خمسة لقاحات، طورتها Sinovac و Sinopharm و CanSino Biologics والأكاديمية الصينية للعلوم ، في مراحل متأخرة من التجارب ، مما يؤكد جهودها لتطوير لقاح محلي لتحدي المنافسين الغربيين.

منذ ظهور فيروس كورونا الجديد قبل عام في سوق بمدينة ووهان بوسط الصين، تعهد الرئيس شي جين بينج بجعل اللقاحات الصينية منفعة عامة عالمية.

تأتي البيانات الإيجابية في أعقاب موافقة الصين في 31 ديسمبر على لقاح طورته شركة تابعة لشركة Sinopharm أظهر فاعلية بنسبة 79.34٪ ، مما يشير إلى التقدم الذي أحرزته الصين في السباق العالمي لتطوير لقاحات ناجحة.

وقامت الصين بتطعيم أكثر من مليوني شخص منذ يوليو في إطار برنامج استخدام الطوارئ، باستخدام 3 لقاحات مختلفة من Sinovac و Sinopharm التي لا تزال تخضع لتجارب في مراحل متأخرة.