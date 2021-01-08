هل يمكن لفيتامين D أن يقلل من خطورة مرض كوفيد -19؟

بيروت - نادين محمد - أكدت دراسة، مدتها 28 يومًا وتشمل المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 وما فوق، أنه يساعد فيتامين د على تعزيز المناعة، وتم تشخيص العديد من مرضى كورونا COVID-19 بنقص فيتامين د، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تعزيز المناعة ومنع الالتهابات الفيروسية وفقاً لموقع food.ndtv.

علاوة على ذلك، قد يقلل تناول جرعة كافية من فيتامين "د" من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي، وهما من الآثار الشديدة لـCOVID-19، ويساعد تناول فيتامين "د" في الحد من الأعراض الشديدة للفيروس.

اقرئي أيضا : كل ما لا تعرفونه عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

يساعد فيتامين د بجانب محاربة أعراض فيروس كورونا على تقوية العظام والعضلات، و تعزيز الجهاز المناعي وقد يقلل الالتهاب.

​

يجب على كل شخص تضمين فيتامين "د" في نظامه الغذائي اليومي لحياة صحية. في حين أن أشعة الشمس مصدر قوي لفيتامين "د"، فمن المستحسن للأشخاص الذين يتجنبون الخروج في هذه الحالة الوبائية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د"؛ لإصلاح العناصر الغذائية اليومية.

6 أطعمة غنية بفيتامين د يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي:

​

-عصير برتقال طازج.

-الفطر.

- البيض (خاصة الصفار).

- الحليب ومنتجاته.

-دقيق الشوفان.

-الأسماك الدهنية .

​